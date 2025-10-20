Dünya Tabipleri Birliği’nden Gazze kararı

115 ülkenin ulusal tabip birliklerinden oluşan ve her sene Ekim ayında toplanan Dünya Tabipler Birliği'nin (DTB) Genel Kurulu, 8–12 Ekim arasında Portekiz’in Porto kentinde düzenlendi.

DTB Genel Kurulu’na TTB’yi temsilen TTB Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap ve TTB Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Prof. Dr. Murat Civaner katıldı.

DTB Genel Kurullarında esas olarak hekimlikle, tıp etiğiyle, toplum sağlığıyla ilgili konular tartışıldığı ve tutum belgelerinin kabul edildiği biliniyor.

Yaşlanma, sokak çocuklarına sağlık hizmeti sunulması, nükleer silahlar, psikiyatrinin kötüye kullanımı, trans bireyler, akademik yaptırım ve boykotlar bu seneki toplantıda ele alınan konular arasında yer aldı. Yapay zekâ, demans, obezite, kadınların üreme sağlığına ilişkin haklar da bu Genel Kurul’da kabul edilen yeni politikalar oldu.

BirGün'de yer alan habere göre, Genel Kurul’da bu konuların yanında özel bir Gazze Oturumu da düzenlendi. DTB’nin bu seneki en önemli kararı, “İsrail Hükümetini Cenevre Sözleşmeleri ve İnsancıl Hukuk Belgelerine uymaya çağıran karar” oldu.

“DTB, İsrail Hükümeti’ni aşağıdaki hususları yerine getirmeye çağırmaktadır:

1. Cenevre Sözleşmeleri ve geçerli uluslararası insancıl hukuk uyarınca, sağlık çalışanları, hastalar, sağlık kurumları ile gıda ve tıbbi yardım lojistiğine yönelik her türlü saldırıyı derhal durdurun.

Gereksinim duyan herkese insani yardımın ulaştırılmasını ve herkesin gıdaya erişimini sağlayın.

Tıbbi tarafsızlık ilkesine saygı gösterilmesini güvence altına alın ve keyfi olarak gözaltına alınan tüm sağlık çalışanlarının derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını sağlayın.

Sağlık çalışanlarının görevlerini güvenli koşullarda, herhangi bir engel ya da müdahale olmaksızın yerine getirebilmelerini sağlayın.

Tıbbi yardımın engelsiz bir şekilde ulaştırılması ve dağıtılması için gerekli izinleri verin ve sağlık hizmetleri için temel ekipman ve ilaçların güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlayın.

Cenevre Sözleşmeleri ve diğer ilgili uluslararası insancıl hukuk düzenlemelerinde yer alan ilkelere bir bütün olarak saygı gösterin ve bunlara uyun.

Bağımsız soruşturmacıların erişimini kolaylaştırın ve suç eylemlerinden sorumlu tüm kişilerin uluslararası hukuk düzenlemelerine göre hesap vermelerini sağlayın.

2. DTB, tüm üyelerine, Cenevre Sözleşmeleri ve uluslararası insani hukuk uyarınca, süregiden çatışmada sağlık çalışanları ve kurumlarına yönelen saldırıları kesin bir şekilde kınamaları çağrısında bulunur.

3. DTB, Dünya Sağlık Örgütü’nü Gazze’deki sağlık Hizmetlerine, hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına verilen zararın tam boyutunu belirlemek ve bunların tam olarak önceki hâline kavuşması ve tazmin edilmesi için gerekli önlemleri belirlemek üzere kapsamlı bir çalışma yapmaya çağırmaktadır.

4. DTB, hükümetleri Gazze ve bölgedeki düşmanlıkların sona erdirilmesine yönelik barış girişimlerini ve yapıcı çerçeveleri desteklemeye çağırmaktadır."