Dünya tartışmalı ölümünü konuşmuştu: Uçağın düştüğü alana anıt dikildi!

Yayınlanma: 30.09.2023 - 11:31

Güncelleme: 30.09.2023 - 11:31

Ağustos ayında uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden Rus paralı asker grubu Wagner'in şefi Yevgeny Prigojin ve yanındaki 9 kişinin öldüğü noktaya Wagner'i simgeleyen kayadan bir anıt dikildi.

Anıt, üzerinde "Wagnerliler" sloganının ve Wagner sembolünün kabartmalı olduğu bir plaket bulunan büyük bir taştan oluşuyor.

Anıtın yanında Wagner'in flamasının yanı sıra anıtın önünde çelenklerin de yer aldığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Rus devlet haber ajansı TASS'ın, 23 Ağustos'ta Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'na (Rosaviatsiya) dayandırdığı bir haberinde, Moskova'dan St Petersburg'a gitmekte olan Embraer ERJ-135BJ tipi özel bir jetin Moskova'nın kuzeyindeki Tver bölgesinde düştüğü duyurulmuştu.

Uçakta Yevgeni Prigojin'in de bulunduğu öne sürülmüştü.

Rusya Acil Durum Bakanlığı, kazada yedi yolcu ve üç mürettebat öldüğünü, yolcular arasında "Prigojin" adında bir kişinin de bulunduğunu belirtmiş, fakat daha fazla ayrıntı vermemişti.

Rus basınının aktardığı bilgilere göre, Prigojin'in sağ kolu Dmitri Utkin'in de uçakta bulunduğu ve hayatını kaybettiği belirtildi.

Enkaz bölgesinde Prigojin dahil uçaktaki tüm kişilerin öldüğü rapor edildi.