Wagner uçağı pistten çıktı: 140 ölü

Yayınlanma: 28.09.2023 - 14:15

Güncelleme: 28.09.2023 - 14:15

Mali'de, Rus paralı asker grubu Wagner'e bağlı Ilyushin IL-76 askeri nakliye uçağı, inişi sırasında önce pistten çıktı ardından alev aldı. Mali ve Wagner mensuplarını taşıyan uçak kazasında 140 kişi hayatını kaybetti.

Olay anına ilişkin yayınlanan görüntülerde, inişi sonrası pistte ilerlemeye devam eden uçak, kalan pist uzunluğunda durmayı başaramadı ve çevre yolunu geçerek setten düştü.

Düştükten sonra alev alan uçakta ölenler arasında bir Rus pilotun da olduğu belirtildi. Kazanın uçağın yakıt deposundaki bir arızadan kaynaklanmış olabileceği belirtilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Mali’de bulunan Gao havaalanı Malili askerler, Wagner paralı asker grubu ve BM istikrar misyonu askeri personeli tarafından kullanılıyor. Uçağın daha önce Wagner Grubuna ait olduğu ve kazadan yaklaşık bir hafta önce Hava Kuvvetlerine teslim edildiği biliniyor.