Dünyaca ünlü fotoğrafçı Knut Bry, casusluk suçlamasıyla tutuklandı
Norveçli fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Knut Bry'ın, casusluk suçlaması ile Midilli Adası'nda gözaltına alınıp tutuklandı. Bry'ın fotoğraf makinesinde bulunan, Sahil Güvenlik devriye botu ve savaş gemisine ait fotoğraflar suçlamanın gerekçesi olarak gösterildi. Karar, sivil toplum örgütlerinin tepkisine neden oldu.
Fotoğraf: Wikipedia
Ünlü fotoğraf sanatçısı ve 2016 yılından bu yana Midilli Adası'nda göçmenlere yardım eden Agder Üniversitesi'nin adada bulunan Lesvos Dayanışması Platformu ile çalışmalarını sürdüren Knut Bry'ın casusluk suçlaması ile tutuklandığı ortaya çıktı.
Haberi, adada yayın yapan www.lesvosnews.net yayın organı okuyucularına duyurdu. Norveç Başbakanlık binasının önemli bölümlerinde fotoğrafları bulunan ve Yunanistan'da casusluk suçlaması ile yargılandığı belirtilen 78 yaşındaki Knut Bry'ın Midilli sahilinde gelen göçmenlerin fotoğraflarını çekerken gözaltına alınıp tutuklanması ile ilgili olarak Midilli Dayanışma Platformu bir açıklama yayınladı.
"DOĞRU BULMUYORUZ"
Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, açıklamada, “Çok sevdiğimiz Knut, Norveç Metochi Eğitim Merkezi ile işbirliği içinde yayınlanan ve adanın dünya çapında tanıtımını yapmıştı. Burada yaptığı gönüllü çalışmalarda Midilli'nin doğası, tarihi, kültürü ve yemekleri hakkında ayrıca üç albüm hazırlayan Knut'un tutuklanmasını doğru bulmuyoruz.
1990’larda Los Angeles’ta moda fotoğrafçısı olarak görev yapmasıyla tanınan ve 1980’lerde iki yıl üst üste 'Yılın Fotoğrafçısı' ödülüne layık görülen Knut, kamerası olmadan hiçbir yere gitmezdi. Dün öğleden sonra Midilli limanında Lesvos manzaraları üzerine bir sonraki kitabı için çekim yaptığı yerde tutuklandı! Her şeyden önce adayı ve insanlarını seven Knut, fotoğraf makinası ile her zaman ihtiyacı olanın yanında olmuştur” denildi.
(AP/Panagiotis Balaskas)
"BU TÜR SUÇLAMALARDA KANIT YOK"
Midilli Efi Latsoudi’nin dayanışma aktivisti Fotini Lampridi ise yaptığı açıklamada, “Devletin burada dayanışmanın ve mültecilere yapılacak her türlü yardımı kriminalize ettiğini bir kez daha görüyoruz. Sonuçta, casusluk suçlamalarını hiçbir zaman kanıtlayamadılar ancak aktivistler ve vatandaşlar kadar mültecilere destek veren platformların cesaretleri kırıldı, moralleri yok edildi. Aramızda kim suç işleyebileceğini bildiği halde, mültecilere bir battaniye vermek için Midilli’ye gidecek? Maalesef artık Midilli'de insanlar ihtiyacı olanlara yardım etmekten korkmaya başladı” dedi.
Knut Bry'ın dünyaca ünlü VOGUE ve The Traveller gibi Condé Nast yayınları için önemli röportajlar yapıp fotoğraflar çektiği ve fotoğraf sanatı içerisinde uluslararası önemli bir duayen olarak kabul edildiği belirtildi.
Bry’ın önümüzdeki hafta içerisinde mahkemeye sevk edileceği belirtildi.
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