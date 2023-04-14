Dünyaca ünlü kanalın sunucusu Lesley Swick Van Ness, tatilde öldü

Yayınlanma: 14.04.2023 - 17:10

Güncelleme: 14.04.2023 - 17:10

ABD'nin popüler televizyon kanalı NBC'de haber spikerliği yapan Lesley Swick Van Ness, eşi ve iki küçük oğluyla tatil yaparken fenalaşarak hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti.

New York Post'ta yer alan habere göre, Gray Television şirketinde yöneticiliğe yükselmeden önce Van Ness, NBC kanalının Illinois eyaletindeki yerel iştiraki WGEM-TV'de muhabirlik yaptı.

Gray Television şirketinden işe alımdan sorumlu başkan yardımcısı Jennifer Dale şu açıklamalarda bulundu:

"Sizlerle bazı yıkıcı haberleri paylaşmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Gray ailesinin bir parçası olduğu için çok şanslı olduğumuz Lesley Van Ness vefat etti. Lesley, hastalanıp hastaneye kaldırıldığında Florida'da güzel ailesiyle birlikte tatildeydi. Lesley ve kocası Tom'un iki değerli erkek çocuğu var, lütfen dualarınızı onlardan eksik etmeyin"

2003 yılında kariyerine muhabir olarak başlayan Van Ness, 2006 yılında hafta sonu sunuculuğu pozisyonuna geçti. İki yıl sonra akşam ve gece haber bültenlerinin hafta içi bölümlerini sunmaya başladı. Van Ness daha sonra, işin kurumsal tarafına geçti. 2016 yılında Quincy Media'nın yetenek kazanım uzmanı olarak atandı. Quincy Media'nın Gray Television tarafından satın alınması sebebiyle Gray Television şirketinde çalışmaya başladı.