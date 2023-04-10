ABBA'nın gitaristi Lasse Wellander yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 10:06

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 10:06

İsveçli pop efsanesi ABBA'nın uzun süre gitaristliğini yapan müzisyen Lasse Wellander, 70 yaşında kansere yenik düştü.

Lasse Wellander, 1974 yılında katıldığı ABBA grubunun, 1970 -1980 yılları arasında piyasaya çıkan ünlü şarkılarının arkasındaki isim oldu.

Wellander'in ölümünü, ailesi sosyal medyada paylaştığı "Sevgili Lasse'mizin uykusunda hayata veda ettiğini üzüntüyle duyuruyoruz. Kısa bir süre önce kanser olduğu ortaya çıkan Lasse, Cuma günü erken saatlerde sevdikleri yanındayken hayata veda etti" mesajıyla duyurdu.

ABBA’nın dağılmasından sonra başka grup ve müzisyenlerle çalışan Wellander, kendi solo albümünü de piyasaya çıkardı. Wellander ayrıca, yıllar sonra bir araya gelen ABBA’nın 2021’de piyasaya çıkan Voyage albümünde de yer aldı.