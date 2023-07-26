Dünyaca ünlü şarkıcı Sinéad O'Connor 56 yaşında hayatını kaybetti
İrlandalı şarkıcı ve aktivist Sinéad O'Connor 56 yaşında hayatını kaybetti. O'Connor 1990 yılında çıkardığı "Nothing Compares 2 U" adlı single ile dünya çapında üne kavuşmuştu.
1980'li yıllarda şöhrete ulaşan şarkıcı, dünya çapında hayranlara sahip olmuştu.Şarkıcı, en çok da 1990'da çıkardığı dünya sıralamalarında birinci olan Nothing Compares 2 U, şarkısıyla biliniyordu.
MUHALİF KİMLİĞİYLE TANINIYORDU
Siyasi ve sosyal görüşlerinde muhalif bir tavır takınan şarkıcı, 10 stüdyo albümü çıkardı. O'Connor'ın ilk albümü The Lion and the Cobra 1987'de çıktı ve ABD ve İngiltere'de ilk 40'a girdi.
Nothing Compares 2 U adlı hit şarkısının bulunduğu bir sonraki albümü "I Do Not Want What I Haven't Got" bir numaraa yükseldi.
GEÇTİĞİMİZ YIL OĞLU KAYBOLMUŞTU
Dublinli sanatçının 17 yaşındaki oğlu Shane geçen yıl kayıp olduğu bildirildikten sonra ölmüştü. Oğlunun ölümünün ardından sosyal medyada yazan şarkıcı oğlunun "dünyadaki mücadelesini sonlandırmaya karar verdiğini" söylemiş ve "hiç kimsenin bu örneği takip etmemesini" dilemişti.
2018'de İslam'ı kabul eden ve Şuheda adını alan O'Connor, sahne adını değiştirmemişti.
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