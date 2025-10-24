Dünyaca ünlü şef 'asla sipariş edilmemesi gereken' yemeği açıkladı

Town & Country dergisine verdiği bir röportajda Ramsay, restoranların bazen önceki günün malzemelerini yeniden kullanarak 'özel menü' gibi sunduklarını söyledi.

Ünlü şef, konuyla ilgili olarak şu tavsiyede bulundu:

'Günün çorbasını' sipariş etmeden önce, dünün ‘günün çorbası’ neydi diye sorun. Çünkü bazen o çorba, ‘ayın çorbası’ da olabilir.

Ramsay aynı röportajda, yeni gittiği restoranlarda sipariş verirken sık sık garsonlardan öneri aldığını da söyledi.

Ünlü şef, sözlerine şöyle devam etti:

Restorana göre değişir, fakat garsonlar genellikle menüdeki pek çok yemeği tadıyor ve size şefin neleri öne çıkardığını ya da yerel halkın neleri sevdiğini anlatabiliyor. Yolda olduğum zamanlarda en iyi tavsiyeleri genellikle garsonlardan alıyorum.

GORDON RAMSAY KİMDİR?

Gordon James Ramsay, 8 Kasım 1966’da İskoçya’nın Johnstone kentinde doğmuş, İngiltere’de büyümüş dünyaca ünlü bir şef, restoran sahibi, televizyon yıldızı ve yazardır.

1998 yılında Londra’da açtığı Restaurant Gordon Ramsay, kısa sürede üç Michelin yıldızı kazandı ve hâlâ bu unvanı korumaktadır. Bugün Londra, New York, Las Vegas, Dubai, Singapur ve Seul dahil olmak üzere dünyanın farklı şehirlerinde '30’dan fazla restoran' işletmektedir.

Kariyeri boyunca toplam yedi Michelin yıldızı kazanan Ramsay, yemeklerinde sade ama yüksek kaliteli malzemeler kullanır; güçlü aromalara ve teknik mükemmelliğe önem verir. Ayrıca pek çok yemek kitabı kaleme almış olan Ramsay, hem gastronomi hem de televizyon alanında onlarca ödül kazanmıştır.

Bugün hem mutfakta hem ekranlarda otorite kabul edilen Gordon Ramsay, çağdaş gastronominin en etkili ve popüler temsilcilerinden biridir.