Dünyaca ünlü Sims oyununda 'ensest' iddiası

Maxis ve Electronic Arts işbirliğinde geliştirilerek oyun dünyasına kazandırılan Sims 4 adlı yaşam simülasyonu temalı video oyuna gelen son güncelleme ile oluştuğu öne sürülen değişiklikler oyuncuların tepkisini çekti.

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2022 Cuma, 17:37
Dünyaca ünlü Sims oyununda 'ensest' iddiası
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Popüler video oyunu Sims 4'ün, 26 Temmuz'da yayınladığı yeni güncelleme sonrası yeni eklentiler, çeşitli objeler, karakterler için yeni vücut özellikleri ve duygular oyuna dahil edildi.

Ancak kullanıcılar, son güncelleme ile birlikte, bazı karakterlerin aile içi ilişki (ensest) yaşayabildiğini iddia etti. Kullanıcıların oluşturduğu karakterler arasında sosyal etkileşim sağlanmasına olanak tanıyan oyun, aynı aileye mensup karakterler arasında sosyal ilişkiler dışında; flört etme, sevgili olma ya da evlenme gibi ilişki modellerini olanaklı kılmıyor.

"İLK KEZ OLMUYOR..."

Bir kullanıcı, sosyal paylaşım sitesi Reddit'te, sim karakterlerinin, kendi aile üyelerine çıkma teklif etmeye çalıştığını öne sürdü. Söz konusu iletinin altında benzer şikayetlerin olması dikkat çekti.

Bir başka kullanıcı ise “EA, oyun güncellemelerini yayınlamadan önce düzgün bir şekilde test etmiyor mu?” sözleriyle yaşandığını öne sürdüğü aksaklığı eleştirdi.

Bazı kullanıcılar, daha önce de benzer problemlerin yaşandığını öne sürerek, oyun geliştiricilerinden, yanlışlık sonucu oluştuğunu düşündükleri bu sorunu gidermelerini istedi.


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