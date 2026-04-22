Dünyaca ünlü yıldız Dua Lipa’dan savaş bölgesine yardım

İngiliz pop yıldızı Dua Lipa, Ukrayna’daki askeri sağlık ekiplerine yönelik desteğiyle gündeme geldi.

Ünlü sanatçının katkısıyla temin edilen pikap aracın, cephe hattında yaralı tahliyesi ve acil sağlık operasyonlarında kullanılacağı bildirildi.

Araç, İngiltere merkezli yardım girişimi Driving Ukraine tarafından Ukrayna’nın Birinci Bağımsız Tıbbi Taburu’na teslim edildi. Projeye, Dua Lipa’nın kurduğu Service95 platformu destek verdi.

Mart ayında düzenlenen yardım etkinliğinde toplanan bağışların araç temininde kullanıldığı belirtildi.

Ukraynalı sağlık görevlileri tarafından yapılan açıklamada, aracın çatışma bölgesinde kritik görevler üstleneceği vurgulandı.

Açıklamada, “Bu araç hayat kurtaran görevleri yerine getirmemize yardımcı olacak” denildi.

Tabur yetkilileri ayrıca, Dua Lipa, Service95 ve Driving Ukraine ekibine teşekkür ederek verilen desteğin önemine dikkat çekti.

300'DEN FAZLA ARAÇ GÖNDERİLDİ

Driving Ukraine girişiminin, 2022 yılından bu yana Ukrayna’daki askeri birliklere 300’den fazla araç ulaştırdığı aktarıldı. Kuruluşun, İngiltere’nin Oxfordshire bölgesinden genç bir gönüllü tarafından hayata geçirildiği kaydedildi.

Kosova kökenli bir aileden gelen 30 yaşındaki Dua Lipa, müzik kariyerinde yedi Brit Awards ve üç Grammy Awards kazandı.

Sanatçı son yıllarda kültür, dayanışma ve sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verirken, Service95 platformu üzerinden haber bültenleri, podcast yayınları ve röportajlar yayımlıyor.