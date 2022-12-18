Dünyaca ünlü yönetmen üzüntüsünü duyurdu

18 Aralık 2022 Pazar, 16:13

Hollywood sinemasının Oscar ödüllü yönetmeni Spielberg, "Jaws" filminden 47 yıl sonra üzüntüsünü dile getirdi.

İngiliz basın kuruluşu BBC tarafından yayınlanan bir radyo programına konuşan Spielberg, "Kitap ve film yüzünden köpekbalığı popülasyonunun yok olmasından gerçekten ve bugün bile pişmanlık duyuyorum. Gerçekten ama gerçekten pişmanım" ifadesinde bulundu.

75 yaşındaki yönetmenin Oscar ödüllü gerilim filmi "Jaws", ABD'de bir sahil kasabasına saldıran insan yiyen büyük beyaz köpekbalığının hikayesini anlatmış ve ABD'de sportif balıkçılığın artmasına neden olmuştu.

NÜFUSLARI YÜZDE 71 AZALDI

Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, 1970'lerden bu yana aşırı avlanma nedeniyle dünya okyanus köpekbalığı nüfusu yüzde 71 oranında azaldı.

Köpekbalığı Koruma Fonu, dünyadaki bin 250 köpekbalığı ve vatoz türünün yüzde 36'sının şu anda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor.

Araştırmacılar "Jaws" gibi filmlerin halkın köpekbalıkları hakkındaki algısında rol oynadığını ve köpekbalıklarının öldürülmesine destek sağladığını belirtiyor.