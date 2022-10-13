Steven Spielberg'ün son filmi Fabelmanlar Filmekimi'nde

The Fabelmans / Fabelmanlar, efsanevi yönetmen ve yapımcı Steven Spielberg'ün Arizona'da geçirdiği kendi çocukluğundan ilhamla yola çıkan bir büyüme hikâyesi anlatıyor.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2022 Perşembe, 13:01
Steven Spielberg'ün son filmi Fabelmanlar Filmekimi'nde
Abone Ol google-news

Fabelmanlar, uzun süre ayakta alkışlandığı ilk gösterimini eylül ayında Toronto Film Festivali’nde yaptı ve buradan Halkın Seçimi ödülü ile ayrıldı.

Toronto Film Festivali’nin en merakla beklenen ve övgüyle karşılanan prömiyerlerinden Fabelmanlar, Steven Spielberg’in kendi çocukluk anılarıyla sinemacılık tutkusundan esinlenerek yönettiği yeni filmi. Senaryosu Spielberg ile Tony Kushner tarafından yazılan film, yönetmenin tartışmasız en kişisel ve en duygusal filmlerinden. Filmin müzikleri, efsanevi besteci John Williams’a ait, ayrıca David Lynch de kısa bir rolde izleyici karşısına çıkıyor. 

Fabelmanlar, 15 Ekim Cumartesi günü 21.30'da Atlas 1948 ve yine 15 Ekim Cumartesi günü 21.30'da Kadıköy Kadıköy sinemalarında gösterilecek.


Film Film Festivali Filmekimi Sinema

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler