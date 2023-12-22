Dünyada 30 kişiden biri göçmen! Türkiye, dünyanın en çok göç alan 15 ülkesi arasında...

Yayınlanma: 22.12.2023 - 13:02

Güncelleme: 22.12.2023 - 13:02

Jeopolitik gerilimler, bölgesel çatışmalar, ekonomik sebepler ve hatta son yıllarda iklim değişikliği, küresel insan hareketliliğinin sebepleri arasında başı çekti. İnsanlık tarihinin başından bu yana var olan göç kavramı da son yıllarda en çok konuşulan konu başlıklarından birine dönüştü. Küreselleşen dünyanın gerçeklerinden biri olarak kabul edilen göç kavramına ışık tutmak için harekete geçen online yabancı dil öğrenme platformu Preply, dünyanın en çok göç alan ülkelerini araştırdı. Uluslararası Göç Örgütü’nün verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en çok göç alan ülkesi olurken, ABD’yi Almanya ve Suudi Arabistan izledi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Preply Avrupa Bölge Müdürü Mustafa Ali Sivişoğlu, “Uluslararası Göç Örgütü, küresel nüfusun %3,6’sının, başka bir deyişle dünya üzerindeki 30 kişiden birinin göçmen olduğuna dikkat çekiyor. Göç ve göçmenlik, bu çağın en gerçek olgularından biri. Tam da bu noktada yabancı dil öğrenmek, daha fazla önem kazanıyor” dedi.

ULUSLARARASI GÖÇMEN SAYISI 281 MİLYON

Uluslararası Göç Örgütü tarafından yayımlanan Dünya Göç Raporu 2022 verilerinde, küresel çapta 281 milyon uluslararası göçmen bulunduğu, bu rakamın 2019'da 272 milyon seviyesinde olduğu kaydedildi. Öte yandan 169 milyon kişinin, göçmen çalışan olduğuna dikkat çekildi. Göç etme sebepleri ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Dünyanın en çok göç alan ülkesi olan ABD’deki göçmenlerin %41,8’in çalışmak, %32,2’si eğitim, %23,2’si ise aile sebebiyle göç ettiğini söylüyor. ABD’yi takip eden Almanya’nın yoğun göçmen nüfusunun kökleri ise II. Dünya Savaşı sonrasında başlatılan sanayi hamlesi ve işgücü anlaşmalarına kadar uzanıyor. Almanya’nın en çok göç aldığı ülkelerin başında Polonya ve Türkiye geliyor.

TÜRKİYE DÜNYANIN EN ÇOK GÖÇ EDİLEN 15 ÜLKESİ ARASINDA

Türkiye’nin de özellikle bölgesindeki jeopolitik belirsizlikler ve coğrafi konumu sebebiyle pek çok kişi için önemli bir göç rotası olduğunu söyleyen Mustafa Ali Sivişoğlu, “Türkiye, küresel listede dünyanın en çok göç alan ülkeleri arasında ilk 15’te sıralanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verileri, 2022'de yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısının 494 bin seviyesinde olduğunu kaydediyor. Yurt dışından en çok göç alan şehrin ise İstanbul olduğu görülüyor. Rusya - Ukrayna arasındaki savaş, 2022’de Türkiye’ye yönelik göçün temel etkeni oldu. Göç, hem göçmenler hem de göç alan ülke toplumları için oldukça karmaşık bir konu. Preply olarak göç kavramının dil ve kültürle doğrudan ilişkili olduğuna dair içgörümüzle, bu bağlantıyı açığa çıkarmak için pek çok kaynaktan yararlanarak göç verilerini inceledik. Ayrıca dil öğrenmenin göçmenler için neden önemli olduğunu araştırdık” ifadelerini kullandı.

DİL ÖĞRENMEK ENTEGRASYONU ARTIRIYOR

Akademik araştırmaların, dil ve kültürün iç içe geçmiş iki kavram olarak, bireylerin kimliklerini ve sosyal etkileşimlerini şekillendirmede önemli rol oynadığını kaydeden Preply Avrupa Bölge Müdürü Mustafa Ali Sivişoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Akademik literatür, göçmenlerin göç ettikleri ülkeye uyum sağlama sürecinde dilin oldukça önemli bir etken olduğunu gösteriyor. Ev sahibi ülke dilinde yakalanan yeterliliğin hem işgücü piyasası hem de sosyal entegrasyonu artırdığı biliniyor. Bu sebeple özellikle gelişmiş ülkeler, göç ve entegrasyon politikalarını dili de kapsayacak biçimde tasarlıyor. Kanada, Fransa, Almanya, Norveç, İsveç gibi ülkelerde göçmenler dil kurslarından avantajlı bir biçimde yararlanabiliyor. Öte yandan özellikle başka bir ülkeye çalışmak için gönüllü göç eden kişiler, o bölgenin yerel diline uyum sağlamak için online dil kurslarını tercih ediyor. Preply olarak online İngilizce kursu, online Almanca kursu, online Fransızca kursu gibi seçeneklerimizle, 50 dilde, 32 binden fazla nitelikli dil öğretmenini 1 milyonu aşkın yabancı dil öğrencisiyle buluşturuyoruz.”



