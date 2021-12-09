Dünyada endişe yaratan Omicron varyantının ilk görüntüsü ortaya çıktı!

09 Aralık 2021 Perşembe, 10:21

Hong Kong'lu bir grup bilim insanı, koronavirüsün endişe veren yeni varyantı Omicron'un ilk fotoğrafını elde etmeyi başardı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'B.1.1.529' adıyla tanımlanan ve 'endişe verici' olduğu vurgulanan Omicron'u inceleyen Hong Kong Üniversitesi'nden bilim insanları, varyantın elektron mikroskobu altındaki görüntülerini yayınladı.

Pataloji ve viroloji uzmanlarından oluşan ekip, Omicron varyantı virüsünü bir maymun böbrek hücrelerine (Vero E6) enjekte etti ve daha sonra hücrenin yüksek ve düşük çözünürlüklü fotoğrafları yayınlandı.

DÜŞÜK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ

Sputnik Türkçe’nin aktardığına göre, düşük çözünürlüklü fotoğrafta araştırmacılar, virüsün küçük siyah viral partiküller içeren şişmiş veziküllere sahip hücrelere nasıl zarar verdiğinin kanıtlandığını açıkladı. Yüksek çözünürlüklü fotoğraf ise, yüzeyde korona şekilli sivri uçlara sahip bir grup viral parçacıkları ortaya çıkardı.

Hong Kong Üniversitesi Mikrobiyoloji Bölümü'ndeki araştırmacılar, Omicron'u klinik örneklerden izole etmeyi başardıklarını ve bunun, bilinen diğer varyantlardan daha fazla mutasyona sahip yeni varyanta karşı aşılar geliştirilmesine ve üretilmesine olanak sağlayacağını belirtti.