Dünyada endişe yaratan Omicron varyantının ilk görüntüsü ortaya çıktı!
Koronavirüsün endişe veren yeni varyantı Omicron'un mikroskop altında çekilmiş ilk fotoğrafı yayınlandı.
Hong Kong'lu bir grup bilim insanı, koronavirüsün endişe veren yeni varyantı Omicron'un ilk fotoğrafını elde etmeyi başardı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'B.1.1.529' adıyla tanımlanan ve 'endişe verici' olduğu vurgulanan Omicron'u inceleyen Hong Kong Üniversitesi'nden bilim insanları, varyantın elektron mikroskobu altındaki görüntülerini yayınladı.
Pataloji ve viroloji uzmanlarından oluşan ekip, Omicron varyantı virüsünü bir maymun böbrek hücrelerine (Vero E6) enjekte etti ve daha sonra hücrenin yüksek ve düşük çözünürlüklü fotoğrafları yayınlandı.
DÜŞÜK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ
Sputnik Türkçe’nin aktardığına göre, düşük çözünürlüklü fotoğrafta araştırmacılar, virüsün küçük siyah viral partiküller içeren şişmiş veziküllere sahip hücrelere nasıl zarar verdiğinin kanıtlandığını açıkladı. Yüksek çözünürlüklü fotoğraf ise, yüzeyde korona şekilli sivri uçlara sahip bir grup viral parçacıkları ortaya çıkardı.
Hong Kong Üniversitesi Mikrobiyoloji Bölümü'ndeki araştırmacılar, Omicron'u klinik örneklerden izole etmeyi başardıklarını ve bunun, bilinen diğer varyantlardan daha fazla mutasyona sahip yeni varyanta karşı aşılar geliştirilmesine ve üretilmesine olanak sağlayacağını belirtti.
Video Haberler
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
- İzmir'de hortum çıktı, çatılar uçtu
- Katar Emiri elini uzattı, AKP'li vekil sıkmadı
- Sedat Peker gözaltında mı?
- Kılıçdaroğlu'ndan Çamlı'ya: 'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'
- TRT'ye yayını kestiren soru
En Çok Okunan Haberler
- Benzin ve motorine dev zam geliyor
- Dolar için tarih ve rakam verdi
- Türkiye için faiz ve enflasyon tahmini
- Gökhan Özoğuz'dan zam isyanı
- 'Biz bu faizi niye düşürdük, kimin için düşürdük?'
- Rıdvan Dilmen kime oy vereceğini açıkladı
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- Soylu, Özgür Özel'in üzerine yürüdü
- Özel'den Soylu'ya çok sert tepki
- CHP'li vekilden çok konuşulacak iddia