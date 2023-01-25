Dünya'daki yetişkinlerin yüzde 39'u obez! Türkiye ne durumda?

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 12:25

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 12:31

Our World in Data tarafından yayınlanan harita, dünya çapında 195 ülkeden derlenen verileri kullanarak obezite oranlarındaki büyük uçurumu gözler önüne seriyor.

Rakamlar, 1975-2016 yılları arasında 128,9 milyon kişinin dünya çapındaki eğilimlerini kaydeden NCD Risk Faktörü İşbirliği tarafından açıklandı.

Harita, dünyadaki yetişkinlerin yüzde 39'unun aşırı kilolu veya obez olduğunu ve Amerikalıların yüzde 68'inin bu kategorilere girdiğini ortaya koydu.

Küresel çapta 2016 yılında 18 yaş ve üstü yetişkinlerin %13'ü obez olarak kaydedildi.

EN OBEZ ÜLKELER PASİFİK'TE YER ALIYOR

Dünya'nın en obez 10 ülkesinin tamamı Pasifik'te yer almakta olup, uzak bir ada olan Nauru en üst sırada yer alıyor. Verilere göre Nauru'da her 10 kişiden neredeyse dokuzu obezite.

ABD en obez 15. ülke olurken, İngiltere 30. sırada yer alıyor.

Türkiye'nin yüzde 66,80'inin obez olduğu belirtiliyor.

Öte yandan Vietnam'ın yüzde 18,3 oranı ile en zayıf ülke olarak kaydedildi.

EN OBEZ İLK 10 ÜLKE

Dünya'nın en obez ilk 10 ülkesi şunlardır:

Nauru - %88,5

Palau - %85,1

Cook Adaları - %84,7

Marshall Adaları - %83,5

Tuvalu - %81,9

Niue - %80

Kiribati - %78,7

Tonga - %78,5

Samoa - %77,6

Mikronezya - %75,9

EN AZ KİLOLU VEYA ZAYIF İLK 10 ÜLKE

Dünya'nın en az kilolu ilk 10 ülkesi şunlardır: