TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Kazakistan açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'da yaşanan protestolar üzerine açıklamalarda bulundu. Şentop, "Türkiye daima Kazakistan'ın yanındadır" ifadelerini kullandı.
Kazakistan’da istifa eden hükümet sonrasında da eylemlerini sürdüren protestocular, Aktöbe’de hükümet binasına baskın düzenledi ve Almatı’da belediye binasını ateşe verdi. Ülkede karışıklı sürerken TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan açıklama geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'da yaşanan olayları üzüntüyle takip ettiğini belirterek, "Türkiye daima Kazakistan'ın yanındadır" ifadelerini kullandı.
Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Dost ve kardeş ülke Kazakistan'da yaşanan olayları üzüntüyle ve yakından takip ediyoruz. Kazakistan devletinin ve kardeş Kazakistan halkının aklıselimle bu zor günleri aşacağına, süratle huzur ve istikrara kavuşacağına inanıyoruz. Türkiye daima Kazakistan'ın yanındadır."
Dost ve kardeş ülke Kazakistan'da yaşanan olayları üzüntüyle ve yakından takip ediyoruz. Kazakistan devletinin ve kardeş Kazakistan halkının akl-ı selimle bu zor günleri aşacağına, sür'atle huzur ve istikrara kavuşacağına inanıyoruz. Türkiye daima Kazakistan'ın yanındadır.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 6, 2022
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