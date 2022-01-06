TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Kazakistan açıklaması

06 Ocak 2022 Perşembe, 13:25

Kazakistan’da istifa eden hükümet sonrasında da eylemlerini sürdüren protestocular, Aktöbe’de hükümet binasına baskın düzenledi ve Almatı’da belediye binasını ateşe verdi. Ülkede karışıklı sürerken TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan açıklama geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'da yaşanan olayları üzüntüyle takip ettiğini belirterek, "Türkiye daima Kazakistan'ın yanındadır" ifadelerini kullandı.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dost ve kardeş ülke Kazakistan'da yaşanan olayları üzüntüyle ve yakından takip ediyoruz. Kazakistan devletinin ve kardeş Kazakistan halkının aklıselimle bu zor günleri aşacağına, süratle huzur ve istikrara kavuşacağına inanıyoruz. Türkiye daima Kazakistan'ın yanındadır."