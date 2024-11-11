Dünyanın beklediği görüşme gerçekleşti iddiası: Trump'tan Putin'e 'Ukrayna' çağrısı

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısı yaptığı bildirildi.

Dünyanın beklediği görüşme gerçekleşti iddiası: Trump'tan Putin'e 'Ukrayna' çağrısı
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AA
Yayınlanma: 11.11.2024 - 00:09

The Washington Post'un, görüşme hakkında bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı habere göre, ikili, seçimlerin ardından 7 Kasım'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Trump, Putin'e "Washington'ın, Avrupa'da önemli bir askeri mevcudiyeti" bulunduğunu söyledi.

ABD'nin seçilen başkanı Trump, Putin'e Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısında bulundu.

Ukrayna yönetimi, telefon görüşmesi hakkında bilgilendirildi.

NE OLMUŞTU?

Putin, 7 Kasım'da Trump'ı tebrik etmiş, kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu bildirmişti.

Trump, seçim kampanyası sürecinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı "hemen" bitirebileceğini iddia etmişti.


Etiketler: #Trump #Putin #görüşme

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