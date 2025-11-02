Dünyanın en ağır balkabağı rekoru kırıldı

İngiltere’nin Hampshire kentinden 64 yaşındaki ikiz kardeşler Ian ve Stuart Paton, tam yaklaşık bin 278 kilo ağırlığındaki dev balkabaklarıyla dünya rekoru kırdı.

“Harry Potter” serisine gönderme yaparak “Muggle” adını verdikleri balkabağı, tarihe geçti.

Yarım yüzyıldır balkabağı yetiştiren Ian ve Stuart Paton, yıllarca yaklaştıkları ancak bir türlü başaramadıkları Guinness Dünya Rekoru’nu sonunda kırdı.

İngiltere’nin Lymington kasabasında yaşayan ikiz kardeşler, rekor balkabağını büyüttükten sonra Reading yakınlarında düzenlenen yarışmaya taşıdı.

“TAŞIMAK SANDIĞINIZ KADAR ZOR DEĞİL”

Kardeşler, taşıma sürecini anlatırken şunları söyledi:

“Dev balkabaklarını taşımak aslında zor değil. Yıllardır bunu yapıyoruz. Özel kaldırma halkamızla balkabaklarını adeta kepçeyle alır gibi taşıyoruz.”

Yarışmada, Great Pumpkin Commonwealth (Büyük Balkabağı Birliği) temsilcisi Sebastian Suski ve Guinness Dünya Rekorları danışmanı da hazır bulundu.

Resmî ölçüm sonucu açıklandığında, “Muggle” hem dünyanın en ağır hem de en geniş çevreye sahip balkabağı unvanını aldı.