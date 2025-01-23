Dünyanın en büyük buz dağı ilerliyor: Bir adaya çarpabilir

Yayınlanma: 23.01.2025 - 14:11

Güncelleme: 23.01.2025 - 14:11

BBC'nin haberine göre, uydu görüntüleri, dünyadaki en büyük buz dağı olarak bilinen ve Antarktika'dan kuzeye doğru hareket eden "A23a" adlı buzul kütlesinin Atlantik Okyanusu'ndaki ilerleyişinin sürdüğünü gösteriyor.

Aylarca sıkışıp kaldığı girdaptan kurtulan kütle, çok sayıda penguen ve fok balığı türüne ev sahipliği yapan South Georgia ve South Sandwich adaları için risk oluşturuyor. Kütlenin, özellikle Güney Amerika kıtasının güneydoğusunda yer alan takımadanın South Georgia bölgesine çarpma riski bulunuyor.

Uzmanlar, geçmişteki buzul çarpmaları nedeniyle birçok hayvanın beslenme alanlarına ulaşamayıp öldüğü bu bölgede, buz dağının hareketini endişeyle izliyor.

Sıcak sularda eridikçe büyük parçalara ayrılabileceği belirtilen A23a'nın, bu parçalarının İngiltere'ye bağlı adalar çevresinde yıllarca dolaşabileceği tahmin ediliyor.

Antarktika kıyılarından 1986'da koparak Weddell Denizi'nde karaya oturan ve 'buz adasına' dönüşen A23a, 30 yılı aşkın bir süre sonra 2024'te yeniden harekete geçti. İlkbaharda devasa bir girdaba yakalanan buzul, kuzeye doğru sürüklenmeye başladı.

Girdaptaki A23a'nın yüz ölçümü yaklaşık 4 bin kilometrekare, kalınlığı ise yaklaşık 400 metre olarak ölçülmüştü.