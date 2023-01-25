Antarktika’dan Londra büyüklüğünde buz dağı koptu

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 11:02

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 11:22

İngiltere’nin Antarktika’daki inceleme merkezi 150 metre kalınlığındaki Brunt Buz Rafı’ndan 1.550 kilometrekarelik bir buz dağının koptuğunu duyurdu. Pazartesi yapılan basın açıklamasında buz dağının yaklaşık Londra büyüklüğünde olduğu vurgulandı.

İngiliz Antarktik Araştırmaları Merkezi (BAS), 1.550 kilometrekarelik buz dağının Pazar günü Antarktika kıyısında bulunan ve kalınlığı 150 metre olan Brunt Buz Rafı’ndan koptuğunu belirterek bunun bölgede son iki yılda, ikinci kopuş olduğunun altını çizdi. BAS, buz dağının kopmasını beklediklerini ve bunun iklim değişikliğinin bir sonucu olmadığını vurguladı.

Kopan buz dağının yaklaşık Londra ve bölgeleri büyüklüğünde olduğu ifade edildi.

BAS Direktörü Profesör Dame Jane Francis olayla ilgili “Buzulbilimcilerimiz ve operasyon ekiplerimiz bu olayı önceden tahmin etti. Buz tabakasının ölçümleri, istasyonu çevreleyen yüksek hassasiyetli GPS aletlerinden oluşan otomatik bir ağ kullanılarak günde birkaç kez gerçekleştirilir. Bunlar, buz tabakasının nasıl deforme olduğunu ve hareket ettiğini ölçer ve ESA, NASA ve Alman uydusu TerraSAR-X'in uydu görüntüleriyle karşılaştırılır. Tüm veriler analiz için Cambridge'e geri gönderiliyor, böylece Antarktika kışında bile neler olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.