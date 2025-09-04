Dünyanın en büyük buzdağı hızla parçalanıyor

Bilim insanları, dünyanın en büyük buzdağı olarak bilinen A23a’nın hızla parçalanarak büyük parçalara ayrıldığını duyurdu.

Bir zamanlar yaklaşık 1 trilyon ton ağırlığında ve 3 bin 672 kilometrekarelik bir alanı kaplayan buzdağı, bugün yalnızca bin 700 kilometrekare büyüklüğünde. Bu da yaklaşık Londra’nın yüzölçümüne denk geliyor.

A23a, 1986’da Antarktika’daki Filchner-Ronne buz sahanlığından koparak oluştu. Uzun yıllar Weddell Denizi’nin tabanına oturmuş halde kalan buzdağı, 2020’de küçülerek deniz akıntılarıyla hareket etmeye başladı. Zaman zaman sığlıklara takılan A23a, geçen mayısta yeniden serbest kaldı.

İngiliz Antarktik Araştırmaları (BAS) kurumu bilim insanı Andrew Meijers, buzdağının güçlü akıntılarla Güney Georgia çevresinde sürüklendiğini ve burada parçalanmaya başladığını söyledi.

Daha önce A68 (2017) ve A76 (2021) gibi dev buzdağlarının da aynı bölgede benzer şekilde dağıldığını hatırlattı.

“TAHT ARTIK D15A'DA”

A23a’nın hızla küçülmesiyle birlikte “dünyanın en büyük buzdağı” unvanı, 3 bin kilometrekarelik alan kaplayan D15a’ya geçti.

D15a şu anda Antarktika kıyısında, Avustralya’ya bağlı Davis Üssü yakınlarında nispeten sabit durumda.

Meijers, buzdağının parçalanmasının doğal bir süreç olduğunu belirtti ancak küresel ısınma nedeniyle buz sahanlıklarının son on yıllarda trilyonlarca ton buz kaybettiğine dikkat çekti. Sıcak okyanus suları ve değişen akıntılar, buzdağı oluşumlarını ve erimeyi hızlandırıyor.

BAS araştırma gemisi RRS Sir David Attenborough’daki bilim insanları, A23a Güney Georgia kıyısında demirlemişken örnekler aldı. Yapılan açıklamada, “Dev buzdağının saldığı soğuk tatlı su, deniz tabanındaki canlılar ve çevredeki ekosistem üzerinde büyük etki bırakmış olabilir” denildi.

Araştırmacılar, küresel ısınma nedeniyle benzer buzdağlarının bölgede daha sık görülebileceği uyarısında bulundu.