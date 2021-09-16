'Dünyanın en büyük çocuk pornosu tedarikçisi'ne 27 yıl hapis cezası





Chuang davada "Bu suç gerçekten aşağılık" ifadelerini kullanırken, Marques mağdurlardan ve juriden özür dilereyerek 'ikinci bir şans' istedi.





Adalet Bakanlığı Savcısı Ralph Paradiso, Marques'in korkunç görüntüleri paylaşmaları için çevrimiçi bir topluluk da oluşturduğunu söyledi. Paradiso, "Hepsi bir araya geldi ve çocukları istismar etti. Bu cinsel sömürüden zevk aldılar" dedi.