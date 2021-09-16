'Dünyanın en büyük çocuk pornosu tedarikçisi'ne 27 yıl hapis cezası
'Dünyanın en büyük çocuk pornosu tedarikçisi' olarak tanımlanan Eric Eoin Marques, İrlanda'da 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
ABD ve İrlanda çifte vatandaşı olan Eric Eoin Marques'ın darknet üzerinde "Freedom Hosting" adlı bir web barındırma hizmeti oluşturup işlettiği belirlendi. Yasa dışı görüntülere anonim olarak erişebilmeyi sağlayan bilgisayar sunucusunda 8.5 milyondan fazla çocuk pornografisi bulundu.
ABD'de yakalanan Marques, 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 36 yaşındaki Marques, iki ülke arasındaki savunma anlaşması kapsamında ABD federal hapishanesinde 27 yıllık cezasını tamamladıktan sonra İrlanda'ya dönecek. Hapisten çıktığında da ömür boyu gözetime tabi tutulacak.
KURBANLARA 87 BİN DOLAR TAZMİNAT
Sputnik'te yer alan habere göre, ABD Bölge Yargıcı Theodore Chuang ayrıca, Marques'in dağıtılmasına yardım ettiği çocuk pornografisinin kurbanlarına 87.000 dolar tazminat ödemesine de hükmetti.
Chuang davada "Bu suç gerçekten aşağılık" ifadelerini kullanırken, Marques mağdurlardan ve juriden özür dilereyerek 'ikinci bir şans' istedi.
Adalet Bakanlığı Savcısı Ralph Paradiso, Marques'in korkunç görüntüleri paylaşmaları için çevrimiçi bir topluluk da oluşturduğunu söyledi. Paradiso, "Hepsi bir araya geldi ve çocukları istismar etti. Bu cinsel sömürüden zevk aldılar" dedi.
Chuang, ABD makamları tarafından 'dünyanın en büyük çocuk pornosu tedarikçisi' olarak tanımlandı.
Marques hakkında 2019'da da çocuk pornografisi reklamı yapmak suçundan dava açıldığı belirtildi.
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