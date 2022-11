Dünyanın en büyük perakende mağazasına silahlı saldırı: 10 ölü

ABD'nin Virginia eyaletinde yer alan ABD perakende satış mağazaları zinciri Walmart'ın bir mağazasına silahlı bir kişi tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Virginia polisi, saldırıda mağazada yaklaşık 10 kişinin vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Chesapeake City'deki bir polis sözcüsü Leo Kosinski, meydana gelen olay sırasında polisin yanı sıra acil servis ekiplerinin de "hızlı ve seri bir şekilde hayat kurtarıcı önlemler almak" için mağazaya girdiğini söyledi.

Leo Kosinski, kesin ölü sayısını teyit etmek için henüz çok erken olduğunu belirterek, "Müdahale ettik, Buraya gelir gelmez içeri girdik ve erken davranmasaydık önümüzdeki 30-45 dakika boyunca birden fazla ölü ve birden fazla yaralı bulabildik" dedi.

#UPDATE A Chesapeake police spokesperson tells us at this point he believes no more than 10 people have died. It’s unclear if the shooter was an employee. The shooter is now deceased. Officers are walking through the Walmart super center checking for victims. @WAVY_News pic.twitter.com/gZs4CDV0q8