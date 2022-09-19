Dünyanın en büyük piramidi Meksika'da bir tepenin altında yatıyor
Büyük Cholula Piramidi, varlığı bilinmeden üzerine inşa edilen bir kilise, arkeologları şaşırtan mimarisi ve inanılmaz hacmi ile Meksika'nın Puebla bölgesindeki bir tepenin altında gömülü şekilde tarihe tanıklık etmeye devam ediyor.
Meksika'da bulunan Büyük Cholula Piramidi, "Dünyanın en büyük insan yapımı piramidi" olma unvanını taşıyor.
"İnsan Yapımı Dağ" adıyla da anılan piramit, 66 metre yüksekliği ve 450 metre genişliği ile Mısır'ın "Büyük Giza Piramidi"nden daha kısa olsa da hacim bakımından iki kat daha büyük olduğu için dünyanın en büyük piramidi olarak kabul ediliyor.
PİRAMİDİN KEŞFİ
1519'da Meksika'yı istila eden İspanyol ordusu, bu devasa yapıyı, bir tepenin altına gömülü olduğu için gözden kaçırmıştı ve üzerine, günümüzde hala ayakta durmakta olan, Nuestra Señora de los Remedios Kilisesi inşa edilmişti.
Konuya ilişkin düşüncelerini paylaşan arkeolog Geoffrey McCafferty'e göre, "1535'te Fransisken rahibi Toribio de Motolinia tarafından haç dikme amacıyla yapılan bir kazı sırasında Büyük Piramidin zirvesinde bulunan putlar ve deniz kabuğundan yapılmış borular bulundu. Böylelikle, tepenin altında yatan piramit hızla keşfedildi."
Günümüzde hala devam eden arkeolojik kazılar sayesinde bu devasa Piramit hakkında her geçen gün daha fazla bilgiye erişiyoruz.
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