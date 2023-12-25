Dünya'nın en büyük seyahat rehberi açıkladı: 2024'ün 'en iyi' seyahat rotaları!

Dünyanın en büyük seyahat rehberi 'Lonely Planet' 2024 yılında görülmesi gereken yerleri açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2023 - 13:20
Dünya'nın en büyük seyahat rehberi açıkladı: 2024'ün 'en iyi' seyahat rotaları!
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Dünyanın önde gelen seyahat rehberi olan 'Lonely Planet' 2024'ün 'en iyi' gezi rotalarını açıkladı. 

Habertürk'ün aktardığına göre, bu yıl listesinde yeni kategorilere yer veren 'Lonely Planet' görülmesi gereken 'Ülkeler, Şehirler ve Bölgeler' gibi çeşitli listeler oluşturdu.

2024'TE GÖRÜLMESİ GEREKEN ÜLKELER

1. Moğolistan

2. Hindistan

3. Fas

4. Şili

5. Benin

6. Meksika

7. Özbekistan

8. Pakistan

9. Hırvatistan

10. Saint Lucia

2024'TE GÖRÜLMESİ GEREKEN ŞEHİRLER

1. Nairobi, Kenya

2. Paris, Fransa

3. Montreal, Kanada

4. Mostar, Bosna-Hersek

5. Philadelphia, Pensilvanya

6. Manaus, Brezilya

7. Cakarta, Endonezya

8. Prag, Çek Cumhuriyeti

9. İzmir, Türkiye

10. Kansas City, Missouri

BÖLGELER

1. Trans Dinarica Bisiklet Yolu

2. Kanguru Adası, Güney Avustralya

3. Donegal, İrlanda

4. País Vasco, İspanya

5. Güney Tayland

6. Swahili Sahili, Tanzanya

7. Montana, ABD

8. Saalfelden Leogang, Avusturya


tatil gezi

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