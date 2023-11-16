İzmir “2024’te Seyahat Edilmesi Gereken 10 Şehir” listesinde

Yayınlanma: 16.11.2023 - 09:57

Güncelleme: 16.11.2023 - 09:57

Uluslararası seyahat yayıncılığının öncüleri arasında yer alan ve yayın hayatında 50 yılı dolduran kutlayan Lonely Planet, beş kategoride seyahat edilebilecek en iyi 50 destinasyonu duyururken İzmir’e özel bir yer ayırdı. “50 Yıllık Seyahat İçin 50 Destinasyon” sloganıyla açıklanan “2024 Yılının En İyi Destinasyonları” listesinde İzmir “2024’te Seyahat Edilmesi Gereken 10 Şehir” listesine girdi. Ödül komitesi; kentin yaşam kalitesi, deniz kıyısındaki konumu, Ege mutfağı, yeniden keşfedilen mirasla çağdaş kültürün harmanlanması sayesinde İzmir'in mercek altına alınmayı hak ettiğini belirtti. Aynı zamanda hareketli Kemeraltı Çarşısı, her yıl düzenlenen farklı müzik ve dans festivalleri, yeni sanat ve kültür mekanları, gelişmekte olan şarap bölgesi, çekici plajlara ve antik kalıntılara kolay erişimin, İzmir’in seçilmesinde öne çıkan nedenler arasında yer aldığını aktardı.

SOYER: MEYVELERİNİ VERİYOR

Turizm vizyonuna vurgu yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Lonely Planet’in 2024 için seçtiği seyahat edilmesi gereken En İyi Şehirler listesinde yer almaktan çok onur duyduk. Ayrıca Türkiye’den bu listeye giren tek şehir olmamız gurur verici bir haber. İzmir’i dünya ve turizm kenti haline getirme vizyonumuz kapsamında birçok önemli adım attık. İzmir’in farklı noktalarında İzmir’e gelen ziyaretçilere altı Turizm Bilgilendirme Ofisi ile hizmet veriyoruz. 6 yıl aradan sonra kente yeniden kruvaziyer gemilerin gelmesini sağladık. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Konseyi ve Dünya Turizm Kentleri Federasyonu olmak üzere uluslararası ağlara üye olduk. İzmir’in turizmden hak ettiği payı alması için yaptğımız çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

LONELY PLANET HAKKINDA

Uluslararası seyahat rehberi yayıncısı Lonely Planet, 1973 yılında Avustralya'da kuruldu. 150 milyonun üzerinde kitap bastı. Lonely Planet; Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika'daki çoğu ülkeyi kapsıyor. Lonely Planet serisi; kapsamlı, gerçekçi, düşük ve orta bütçeli listeler ve faydalı seyahat ipuçları sunuyor. Lonely Planet, her yıl Seyahatin En İyisi listelerinde yer alması için 50 destinasyon seçiyor.

Lonely Planet 2024 Seyahat Edilmesi Gereken En iyi 10 Şehir: