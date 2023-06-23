Dünyanın en derin kanyonunda Özgürlük Anıtı'ndan daha uzun bir ağaç keşfedildi

Yayınlanma: 23.06.2023 - 14:52

Güncelleme: 23.06.2023 - 15:10

Şimdiden dünya sıralamasının zirvesine tırmanan 335 metre uzunluğundaki bu Selvi ağacı, Pekin Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi tarafından, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Nyingchi kentinde yer alan "Yarlung Zangbo Büyük Kanyon" doğa koruma alanında keşfedildi.

Pekin Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, keşfedilen ağacın 305 metre uzunluğunda olduğu bilinen Özgürlük Anıtı'ndan daha uzun olduğu kaydedildi.

Yarlung Zangbo Büyük Kanyonu da ortalama 4,88 km derinliği ile "dünyanın en derin kara kanyonu" olarak kabul edilmekte.

Yarlung Zangbo Büyük Kanyonu

REKORLARI ALT ÜST ETTİ

Öte yandan, araştırma ekibi ağacın bir Himalaya selvisi (Cupressus torulosa) olduğunu belirtirken, Çin devlet medyasında yer alan haberlerde ağacın Tibet selvisi (Cupressus gigantea) olduğu bildirildi.

Pekin Üniversitesi'nden yapılan bir başka açıklamada, ağacın lidar sensörü taşıyan bir drone kullanılarak keşfedildiği ve toplanan verilerin ardından Asya'daki en büyük ağaç olduğunun teyit edildiği duyuruldu.

Bu ağaç, aynı alandaki diğer rekorları da alt üst etti.

Geçen yıl Nisan ayında Medog İlçesinde 252 metrelik bir ağaç keşfeden ekip, sadece bir ay sonra Çin'in güneybatısında 272 metre uzunluğunda bir köknar ağacına rastlamıştı.

DÜNYANIN EN UZUN AĞAÇLARI

2006 yılında Kaliforniya'daki Redwood Ulusal Parkı'nda keşfedilen 381 metre yüksekliğindeki kıyı kızılağacı (Sequoia sempervirens), dünyanın en uzun ağacı olarak kabul ediliyor ve 600 ila 800 yaşında olduğu düşünülüyor.

Dünyanın en uzun ağacı...

Yeni keşfedilen, dünyanın en uzun ikinci ağacının ardından sırasıyla Avustralya'da bulunan 330 metrelik bir üvez ağacı, Oregon'da bulunan 327 metrelik bir Douglas göknarı ve Malezya'da bulunan 323,3 metrelik bir sarı meranti geliyor.