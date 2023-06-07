Dünyanın en değerli para birimi hangisidir? Kuveyt Dinarı kaç dolar?

Yayınlanma: 07.06.2023 - 16:28

Güncelleme: 07.06.2023 - 16:32

Piyasalar seçimlerin sonuçlanmasıyla hareketlenirken, döviz kurunda 7 Haziran'da da rekor geldi. Gece yarısı 22,06 seviyesine ulaşan Dolar/TL, sabah saatlerinde 23 lirayı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ PARA BİRİMİ HANGİSİDİR?

2023 yılı itibarıyla Kuveyt Dinarı, dünyanın en yüksek değeri olan para birimidir.

Kuveyt dinarı, Kuveyt'te kullanılan para birimidir. Kuveyt Merkez Bankası tarafından dağıtılır. Dinarın alt birimi filstir ve 1 dinar, 1.000 tane filse bölünür.

KUVEYT DİNARI KAÇ DOLARDIR?

1 Kuveyt Dinarı 3,25 ABD Dolarına eşittir. 1 Kuveyt Dinarı 75,11 Türk Lirası'na denk gelir.

BAHREYN DİNARI KAÇ DOLAR?

1 Bahreyn 2,651 Dinarı ABD Dolarına eşittir. 1 Bahreyn Dinarı, 61,29 Türk Lirası denk gelir.