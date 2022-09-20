Dünyanın en eski kalbi keşfedildi: 380 milyon yaşında
Araştırmacılar, bir balık fosili içerisinde 380 milyon yaşında olduğu tahmin edilen kalp keşfetti.
Balık fosilleri üzerinde çalışan araştırmacılar, yaklaşık 380 milyon yaşına sahip olduğu düşünüşen bir kalp keşfettiler.
Keşfedilen kalbin yanı sıra mide, bağırsak ve ciğer bulan araştırmacılara göre, evrim teorisine büyük katkılarda bulunabilir.
KÖPEK BALIKLARININ ATASI OLABİLİR
Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre bu fosil, 420 milyon yıl ila 360 milyon yıl arasını kapsayan Devoniyen jeolojik zaman diliminde yaşamış 'zırhlı' bir balık türüne ait.
Araştırmacılara göre, bu balık türünün anatomisinin köpek balıklarına benzerliği, evrim teorisini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.
"KALPLERİ AĞIZLARINDA"
Konu hakkında konuşan Profesör Kate Trinajstic, "Evrim teorisi genellikle bir dizi ufak adım olarak düşünülür, ancak bu fosiller, çenesiz ve çeneli omurgalılar arasında, sandığımızdan daha büyük bir sıçrama olduğunu gösteriyor. Bu balıkların kalpleri kelimenin tam anlamıyla ağızlarında ve solungaçlarının altında, tıpkı günümüzdeki köpekbalıkları gibi" ifadelerini kullandı.
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