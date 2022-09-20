Efsanevi boksör Mike Tyson, kendisini tekerlekli sandalyeye koyan hastalık hakkında konuştu
Hayranları tarafından tekerlekli sandalyede görüntülenen Mike Tyson, sağlık durumu hakkında konuştu.
Eski ABD'li profesyonel boksör Mike Tyson, bir havaalanında hayranları tarafından tekerlekli sandalye kullanırken görüntülendi.
Ayakta durmakta güçlük çeken efsane boksör, hayranlarını endişelendirdi.
"ACIDAN KONUŞAMIYORUM"
ABD Florida merkezli haber sitesi Newsmax'e konuk olan Tyson, hayranlarını bilgilendirmek amacıyla açıklama yaptı.
Ünlü boksör "Siyatik rahatsızlığına yakalandım" diyerek, ayakta durmasını engelleyen hastalık hakkında "Ağrı arada kendini gösteriyor ve yürümeme engel oluyor" ifadelerini kullandı.
Yaptığı konuşmada "Bazen o kadar yanıyor ki konuşamıyorum!" sözlerine yer vererek hayranlarını korkutan Tyson, "Ancak bunun dışında başka bir sorunum yok ve çok sağlıklıyım" ifadeleriyle soğukkanlılığını korudu.
İSLAM'I SEÇMİŞTİ
Profesyonel kariyeri boyunca Demir Mike lakabını alan efsane boksör, nakavt vuruşlarıyla ünlü oldu.
Boks dünyasındaki hayatı kadar boks dışındaki hayatı da gündemden düşmeyen Tyson, 1992'de tecavüz suçundan hapse girdi. Tyson uyuşturucu bağımlısı olduğu bir dönemin ardında 30 yıl sonra hayatını değiştirme karar aldı ve İslam'ı seçti.
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