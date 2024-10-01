Didim'de kadın cinayeti: İşe gitmek için evden çıktı, çocuklarının gözü önünde öldürüldü!

Aydın’ın Didim ilçesinde boşanma aşamasındaki kadın evinin önünde kocası tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Didim'de kadın cinayeti: İşe gitmek için evden çıktı, çocuklarının gözü önünde öldürüldü!
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İHA
Yayınlanma: 01.10.2024 - 10:17

Olay, Efeler Mahallesi Zeybek Caddesi üzerindeki bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden boşanma sürecinde olduğu iddia edilen 34 yaşındaki Sibel Aygan, işe gitmek için çocuklarıyla evden çıktığı esnada eşini karşısında gördü.

Apartman önünde yanında getirdiği tabancayı çıkaran koca, çocuklarının gözü önünde Aygan’a ateş etti. Silah sesini duyan çevredekiler, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Aygan ambulansla Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Aygan kurtarılamadı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde 5 kovan bulurken, olayla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #kadın cinayetleri #Didim #boşanma

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