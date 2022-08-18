Dünyanın en genç başbakanı Sanna Marin kimdir, neden gündemde? Sanna Marin kaç yaşında, hakkında bilinmeyenler neler?

18 Ağustos 2022 Perşembe, 15:42

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, geçtiğimiz günlerde katıldığı Flow Festival'e giderken giydiği 8 euro'luk elbisesiyle gündem olmuştu. Marin'in son olarak arkadaşlarıyla katıldığı bir ev partisinden görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi. Sanna Marin'in bu kez de katıldığı bir ev partisinden görüntüleri basına sızdı. İşte dünyanın gündemindeki Başbakan Sanna Marin'e dair merak edilenler...

DÜNYANIN EN GENÇ BAŞBAKANI SANNA MARİN KİMDİR?

'Sanna Mirella Marin' 16 Kasım 1985 Helsinki, Finlandiya'da doğmuştur. 37 yaşındaki Marin, Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi'nde politikacı ve şu anki Finlandiya başbakanıdır.

10 Aralık 2019'dan bu yana Finlandiya başbakanlığı yapmakta olan Marin, dünyanın şu anda görev yapan en genç başbakanı ve Finlandiya'nın en genç başbakanıdır. 2015 yılından beri Finlandiya Parlamentosu'nda üye olarak bulunmakta ve 6 Haziran-10 Aralık 2019 tarihleri arasında Finlandiya'nın Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı olarak görev yapmıştır.

Antti Rinne görevinden ayrılmasından sonra 8 Aralık 2019 tarihinde Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi, Marin'i yeni başbakan adayı olarak göstermiştir. Marin ayrıca Anneli Jäätteenmäki ve Mari Kiviniemi'den sonra ülkenin üçüncü kadın başbakanıdır.

SIFIRDAN BAŞLADI

2004 yılında 19 yaşındayken liseden mezun oldu. Ardından 2006 yılında Sosyal Demokrat Gençliğe katıldı ve 2010'dan 2012'ye kadar ilk başkan yardımcısı oldu. Tampere Üniversitesi'nde okurken bir fırında ve bir markette kasiyer olarak çalıştı. Ardından İdari Bilimler alanında lisans ve yüksek lisans dereceleriyle mezun olmuştur.

SANNA MARİN ÖZEL HAYATI

Marin, aynı cinsiyetten ebeveynlerin (iki kadın) çocuğudur ve kendi deyimiyle bir 'gökkuşağı ailesinden' geldiğini ifade etmektedir. Ayrıca ailesindeki tek çocuk ve üniversiteye devam eden ilk kişidir.

Başbakan Sanna Marin'in Ocak 2018'de nişanlısı Markus Räikkönen ile Emma adlı bir kızı oldu. 16 yıldır beraber olan Marin ve Räikkönen, Ağustos 2020'de başbakanın resmi konutu Kesäranta'da evlendiler. Sanna Marin ayrıca vejetaryendir.

SANNA MARİN'E DAİR GÜNDEM OLANLAR...

Finlandiya’nın en genç başbakanı olan Sanna Marin, daha önce de ünlü moda dergisi Vogue'a verdiği demeçte kullandığı ifadelerle gündeme gelmişti. Marin, "Şimdiye kadar bulunduğum her pozisyonda, cinsiyetim hep başlangıç noktası oldu. Ben genç bir kadınım, orta yaşlı bir adamdan daha iyi ve daha kötü değilim" diyerek ön yargılara karşı tavrını ortaya koymuştu.

2020'de Sanna Marin, Trendi adlı bir dergiye, göğüs dekolteli bir ceketle poz verdiği için de bazı kesimler tarafından eleştirilmişti. Bu tartışmalara cevap veren Marin, "Görünümüme değil, siyasete odaklanmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

28 Mayıs 2021 tarihinde 300 euroluk kahvaltısını devlete ödettiği gerekçesiyle Sanna Marin hakkında soruşturma açılmıştır.

Sanna Marin, Ruisrock Festivali'ne katıldığı deri ceket, kot şort ve bottan oluşan tarzıyla da epey konuşulmuştu.