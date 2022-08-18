Mauro Icardi kimdir, kaç yaşında? Mauro Icardi performansı ve oynadığı takımlar..

18 Ağustos 2022 Perşembe, 14:41

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Paris Saint-Germain (PSG) ile yol ayrımında olan dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mauro Icardi ile ilgileniyor. Bir süredir Mauro Icardi'nin transfer görüşmelerini yürüten eşi ve menajeri Wanda Nara, Galatasaray ile yeniden masaya oturdu. İşte, futbolcuya dair merak edilenler...



MAURO ICARDİ KİMDİR?



Mauro Emanuel Icardi Rivero 19 Şubat 1993 doğumlu, Arjantinli futbolcudur. Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giymektedir. Sağ ayağını kullanan oyuncu, santrafor mevkiinde oynamaktadır.

İspanya toprakları olan Kanarya Adaları’nda futbola başlayan Icardi, alt yaş kategorilerinde yakaladığı anormal gol istatistikleri sayesinde 13-14 yaşında birçok kulübün radarına girmiş. Kendine göre mantıklı bir tercih yapan genç oyuncu, FC Barcelona altyapısı olan La Masia’nın yolunu tuttu.



14 YAŞINDA DEVLERİN RADARINDAYDI

14 yaşında Liverpool FC, Real Madrid ve Sevilla gibi devleri reddederek Barcelona’ya katılan Icardi, Barcelona’nın genç yaş takımlarında forma giydi. Ancak, kendisi için burada bir gelecek görmediği için, 17 yaşında kiralık olarak Sampdoria’ya katıldı.



Cenova kulübünde geçirdiği 6 aylık kiralık dönemde genç takımda forma giydi ve çok başarılı oldu. 400.000 euro gibi uygun bir bedelle de Sampdoria’nın oyuncusu oldu bu dönem sonunda. 2012-13 sezonundan itibaren Sampdoria’nın A takımında görev aldı ve 33 maçta kaydettiği 11 golle dikkat çekti.



INTER

Sampdoria genç takımında 19 maçta 13, A takımında ise 11 gole imza atması, onu İtalyan futbolunun en iddialı kulüplerinden birine taşıdı. Icardi, 2013-14 sezonunun başında da 10 milyon euro karşılığında İtalyan devi FC Internazionale Milano’ye transfer oldu.

PSG

2019-2020 sezonu başında Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'e transfer olan Mauro Icardi, burada geçirdiği 3 sezonda toplam 92 maça çıktı. Bu maçlarda 38 kez fileleri sarsan isim 6 da asist yaptı.

MAURO ICARDİ BONSERVİS BEDELİ



29 yaşındaki oyuncunun güncel değeri şu anda 22 miyon euro olarak biliiyor.