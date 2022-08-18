Lewis Hamilton kimdir, kaç yaşında? Lewis Hamilton şu anda hangi takımda bulunuyor?

18 Ağustos 2022 Perşembe, 12:15

Mercedes, 2022 sezonunda diğer sezonlara nazaran başarısını koruyamadı ve araçtaki problemler nedeniyle galibiyet mücadelelerinde yer alamadı. Bu sebeple pistlerin zafer yarışlarında her daim gördüğü başarılı yarışçı Lewis Hamilton, bu sene galibiyet yarışında yerini alamadı. İşte Lewis Hamilton hakkında merak edilenler...

LEWİS HAMİLTON KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Lewis Carl Davidson Hamilton 7 Ocak 1985, Stevenage doğumlu, Formula 1 Dünya Şampiyonasında Mercedes-AMG F1 takımı adına yarışan Britanyalı yarış pilotudur.

Kariyerine 2007'den 2012'ye kadar yarıştığı McLaren F1 takımında başlayan Hamilton, kazandığı 7 dünya şampiyonluğu ile Michael Schumacher ile beraber en çok şampiyon olan iki Formula 1 pilotundan biridir. Formula 1 tarihinin en çok yarış kazanan, en çok pol pozisyonu alan ve en çok podyuma çıkan pilotudur. Ayrıca Hamilton en çok yarış zaferi, en çok pol pozisyonu ve en çok podyum dâhil olmak üzere birçok rekora sahiptir.



YARIŞ HAYATI

Daha 9 yaşındayken Mercedes-Benz genç pilot yetiştirme programını imzalayan Hamilton, Formula Renault, Formula 3, GP2 serilerinde şampiyonluğa ulaştı. Formula 1 kariyerinin ilk dokuz yarışında kürsüye çıkmayı başaran McLaren Mercedes takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Bahreyn Grand Prix'sinde elde ettiği ikincilik sonrası, ilk dokuz yarışında da podyuma çıkarak tarihe geçti.

Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri Formula 1 kariyerinin ilk yılında birinci olarak büyük başarı gösterdi. 2007 yılında 1 puan farkla 109 puanla formula 1 sezonunun ilk yılında ikinci olmayı başardı. 2008 formula 1 yarışında 98 puan toplayarak Massa'nın 1 puan önünde şampiyon oldu ve formula 1 tarihinde en genç ve ilk siyahi şampiyon pilot unvanını elde etti.

2012 sezonu ortalarında Vodafone McLaren Mercedes 'ten ayrılacağı spekülasyonları ortaya çıkmasıyla birlikte 28 Eylül 2012 tarihinde Mercedes GP ile 3 senelik anlaşma imzaladığı açıklandı. 2014 sezonunda kariyerinin 2. şampiyonluğunu kazandı. Hamilton 29 Ekim 2017 tarihinde koşulan Meksika GP'sini 9. olarak tamamlayarak 2017 Formula 1 dünya pilotlar şampiyonluğunu sezon tamamlanmadan 2 yarış önce ilan etti ve 4. pilotlar şampiyonluğuna ulaştı.

LEWİS HAMİLTON MAL VARLIĞI

2015 yılında Hamilton, 88 milyon poundluk tahmini servetiyle Sunday Times Zenginler Listesi'nde yer alan en zengin İngiliz sporcu oldu. 2018 yılının listesinde 158 milyon poundluk servete ulaştığı belirtilen Hamilton, 2020 yılında ise 224 milyon pound servete ulaşarak gelmiş geçmiş en zengin İngiliz sporcu oldu.



LEWİS HAMİLTON KİŞİSEL YAŞAMI

2017'de Hamilton, verdiği demeçte vegan olduğunu açıkladı. 2018 yılında Hamilton, yürüttüğü veganlık aktivizmi nedeniyle PETA tarafından yılın kişisi seçildi. Aynı yıl Hamilton, bir süredir alkol tüketmeyi bıraktığını belirtti. Hamilton, her yarışa beraber götürdüğü Roscoe adında dokuz yaşında ve buldog cinsi bir köpeğe sahiptir.



Ünlü yarışçı Hamilton, evli değildir. Daha önce birçok ilişkisiyle gündeme gelen Hamilton'un şu anda bir ilişkisi olup olmadığı bilinmiyor. En son Hamilton, model Camila Kendra ile birlikte görüldü. Ancak Kendra'nın Instagram'da F1 pilotunu takibi bırakmasının ardından çiftin ayrıldığı düşünülüyor.