Aboubakar neden gündem oldu? Aboubakar kimdir, kaç yaşında? Aboubakar hangi takımlarda oynadı?

18 Ağustos 2022 Perşembe, 11:37

Sık sık yaptığı paylaşımlarla ve açıklamalarla sosyal medyanın diline düşen Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, bu kez de Beşiktaş’ın eski golcüsü Aboubakar’a yapılmış bir fotomontajı 'şehit hikayesi' olarak paylaştı. Sosyal medyada alay konusu olan Gökçek, paylaşımı apar topar silip, suçu danışmanına attı.



Daha önce de 'jelibon rezervi bulundu' paylaşımını gerçek sanarak canlı yayında anlatan Gökçek, Aboubakar'ın Somali'den gelip Türk vatandaşı olan ve savaşan Abu Bakeroğlu olduğunu iddia etti. Gökçek'in hikayesine göre "Abu Bakeroğlu" PKK'nin karakol saldırısında yaşamını yitirdi.



ABOUBAKAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



30 yaşındaki Vincent Paté Aboubakar 22 Ocak 1992, Garoua doğumlu santrfor mevkiinde oynayan Kamerunlu millî futbolcudur. Dûrî el-Muhtarifin es-Suudî ekiplerinden En-Nasr'da oynamaktadır.



ABOUBAKAR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Coton Sport FC

Valenciennes FC

FC Lorient

FC Porto

Beşiktaş

FC Porto

Beşiktaş

Al-Nassr FC



MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Vincent Aboubakar, Beyrut'ta düzenlenen Frankofon Oyunları'na katılan Kamerun 20 yaş altı millî futbol takımı kadrosunda yer almıştı.

A millî takımın formasını ilk kez, 29 Mayıs 2010 tarihinde Kamerun'un Slovakya'ya karşı oynadığı hazırlık maçında giydi. 2010 FIFA Dünya Kupası'na katılan 23 kişilik kadroda yer aldı. Aboubakar kadrodaki o dönem Kamerun'da ikamet eden tek futbolcuydu. Dünya Kupası kadrosuna henüz 18 yaşında giren futbolcu, kupadaki takımların kadrolarında yer verdiği en genç üç futbolcudan biriydi.