Dünyanın en güvenli 25 havayolu şirketi: THY de listede!

Yayınlanma: 04.01.2024 - 14:10

Güncelleme: 04.01.2024 - 14:11

Dünyanın önde gelen havayolu güvenlik ve ürün değerlendirme platformu Airline Ratings, 2024 için En Güvenli 25 Havayolu listesini açıkladı. Platform, dünya genelinde 385 farklı havayolu şirketini izleyerek listeyi oluşturdu.

En Güvenli 25 Havayolu seçimi, son beş yılda yaşanan kazaları, son iki yılda meydana gelen ciddi olayları, havacılık düzenleyici organlar ve öncü kuruluşlardan gelen denetimleri, hükümet denetimlerini, filo yaşını ve mürettebat eğitimini kapsayan kapsamlı bir analize dayandırıldı.

Seçimlerde ayrıca, operasyonel mükemmeliyet ve Airbus A350, Boeing 787 ve 777-9 gibi gelişmiş yeni uçakların filoda bulunması da önemli rol oynadı. Airline Ratings'in listesinde, THY'de yer aldı.

İşte THY'nin de yer aldığı liste...