Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli 5 ülkesi

Seyahate çıkmayı düşünenler için en riskli ve güvenli ülkeler açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2024 - 13:24
Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli 5 ülkesi
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Uluslararası International SOS şirketi, gelecek yıl ziyaret edilecek en tehlikeli ve güvenli ülkeleri belirledi. Güvenlik, iklim değişikliği, sağlık ve akıl sağlığı gibi kategorilere göre 5 en güvenli ve 5 en tehlikeli ülke açıklandı.

DÜNYANIN EN GÜVENLİ ÜLKELERİ

  • Danimarka
  • İsviçre
  • Norveç
  • Lüksemburg
  • İzlanda

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ ÜLKELERİ

  • Güney Sudan
  • Afganistan
  • Suriye
  • Libya
  • Somali

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