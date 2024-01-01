Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli 5 ülkesi
Seyahate çıkmayı düşünenler için en riskli ve güvenli ülkeler açıklandı.
Uluslararası International SOS şirketi, gelecek yıl ziyaret edilecek en tehlikeli ve güvenli ülkeleri belirledi. Güvenlik, iklim değişikliği, sağlık ve akıl sağlığı gibi kategorilere göre 5 en güvenli ve 5 en tehlikeli ülke açıklandı.
DÜNYANIN EN GÜVENLİ ÜLKELERİ
- Danimarka
- İsviçre
- Norveç
- Lüksemburg
- İzlanda
DÜNYANIN EN TEHLİKELİ ÜLKELERİ
- Güney Sudan
- Afganistan
- Suriye
- Libya
- Somali
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