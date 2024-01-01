Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli 5 ülkesi

Yayınlanma: 01.01.2024 - 13:24

Güncelleme: 01.01.2024 - 13:24

Uluslararası International SOS şirketi, gelecek yıl ziyaret edilecek en tehlikeli ve güvenli ülkeleri belirledi. Güvenlik, iklim değişikliği, sağlık ve akıl sağlığı gibi kategorilere göre 5 en güvenli ve 5 en tehlikeli ülke açıklandı.

DÜNYANIN EN GÜVENLİ ÜLKELERİ

Danimarka

İsviçre

Norveç

Lüksemburg

İzlanda

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ ÜLKELERİ