Dünya'nın 'en iyi' restoranı Noma, 2024 yılı sonunda kapanacak

Yayınlanma: 10.01.2023 - 10:56

Güncelleme: 10.01.2023 - 10:56

"Dünyanın en iyi restoranı" Noma, işletmenin yeniden keşfedilmesi için önümüzdeki yıl kapanmaya hazırlanıyor.

Dünya çapında bir numara olan restoranın 2024 yılı sonunda kapanacağı bildirildi.

Şef Rene Redzepi tarafından işletilen ve 2003 yılında Claus Meyer tarafından kurulan Danimarka restoranı, "gıda inovasyonu çalışmalarına" ve "yeni tatların geliştirilmesine" adanmış "tam zamanlı bir gıda laboratuvarı" olacak.

Restoran, "Noma olmaya devam etmek için değişmeliyiz... 2024 kışı bildiğimiz Noma'nın son sezonu olacak. Yeni bir sayfa açıyoruz. Restoranımız 2025 yılında dev bir laboratuara, gıda inovasyonu ve yeni tatların geliştirilmesi çalışmalarına adanmış öncü bir test mutfağına dönüşecek ve çabalarımızın meyvelerini her zamankinden daha geniş bir şekilde paylaşacak" açıklamasında bulundu.

Restoran, Restaurant dergisi tarafından hazırlanan "Dünyanın En İyi 50 Restoranı" listesinde defalarca ilk 10'da yer almış, 2019'da iki numaraya, 2010'dan 2012'ye kadar üç yıl üst üste ve 2021'de de bir numaraya yükselmişti.