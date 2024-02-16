Dünyanın 'en seksi' dili belli oldu

6 bin kişiyle yapılan bir anketle dünyanın "en seksi" dili belirlendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 10:08
Dünyanın 'en seksi' dili belli oldu
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Bir dil öğrenme platformunun 2017'de 15 bin kişiyle yaptığı ankette Fransızca, "en seksi" dil olarak seçilmişti.

Aynı platform araştırmayı yenileyerek, bu kez Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya ve ABD'den 6 bin kişiye en seksi, en romantik ve en kibar dilleri sordu.

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Independent Türkçe'nin aktardığına göre, ankete katılanların çoğunluğu İtalyanca'yı en seksi ve en romantik dil olarak seçti.

Dil platformunda öğretmenlik yapan Noel Wolf, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, "İtalyanca'nın bu cazibesine katkı sunan belli karakteristik özellikleri var. İtalyanca konuşurken yaşanan yükseliş ve düşüşler müziksel bir kalite yaratıyor ve bazı insanlar bunu çekici buluyor" dedi.

Araştırmaya katılanlar Britanya İngilizcesi'ni "en kibar" dile seçerken, Almanca ise "en doğrudan dil" olarak belirlendi.

Araştırmada ayrıca farklı anadildeki çiftlerin birbirlerine yaklaşımları da incelendi.

Ankete katılan Britanyalıların yüzde 70'i partnerlerinin anadilini öğrenmenin aralarındaki duygusal bağı güçlendirdiğini söyledi.

Londra College Üniversitesi'nden dil uzmanı Patti Adank, anadili İngilizce olan kişilerin Fransızca ve İtalyanca gibi dillerin melodisine sıklıkla kapıldığına dikkat çekti.


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