Habertürk'te ilginç anlar: Canlı yayında 'Fransızca' tavsiyesi gündem oldu, Mehmet Akif Ersoy şaşkınlığını gizleyemedi

Yayınlanma: 01.07.2023 - 12:22

Güncelleme: 01.07.2023 - 12:25

Paris'te 17 yaşındaki gencin polis tarafından vurularak öldürülmesi Fransa'da sokakları karıştırdı. Ülkede çok sayıda kişi gözaltına alınırken; Türkiye'de de haber kanallarının gündemi Fransa'da yaşanan olaylar.

KERİM ÜSTER'İN DENİZ BAĞRIAÇIK'A 'FRANSIZCA' TAVSİYESİ ŞAŞIRTTI

Son olarak Habertürk TV'de Fransa'da sokakların alev alması konuşulurken ilginç anlar yaşandı.

Mehmet Akif Ersoy'un sunuculuğunu üstlendiği Ana Haber Bülteni'nde Avukat Kerim Üster'in France 24'te yorumculuk yapan, Sorbonne'da doktora tezi hazırlayan, akademide Fransızca ve İngilizce dersler veren Deniz Bağrıaçık'a yönelik sözleri şaşkınlığa uğrattı.

"YAYINDA IRKÇILIK GİBİ OLDU"

Bağrıaçık'a 'Fransızca bir öğrenin de' diyen Üster'e Mehmet Akif Ersoy; "Yayında ırkçılık gibi oldu. Fransızca öğrenmese ne olur? Bilmeyebilir, bilmese ne olur?" ifadeleriyle Üster'e tepki gösterdi.

Üniversitede Fransızca dersler verdiğini hatırlatan Bağrıaçık; "Kimse Fransızca bilmek zorunda değil..." dedi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

DENİZ BAĞRIAÇIK KİMDİR? Deniz Bağrıaçık 1985 doğumlu. Saint Benoit Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra Galatasaray Üniversitesi’nde sosyoloji lisansı yaptı. “Toplumsal Cinsiyet” alanındaki yüksek lisansını ve ekonomi ve çalışma sosyolojisi oryantasyonunu tamamlayarak Cenevre Üniversitesi’nden mezun oldu. Güncel olayları takip ederek hazırladığı toplumsal cinsiyet ve sürdürülebilir kalkınma konularındaki yazılarını New York’ta yerel bir gazete için yazmaya başladı. Yazıları daha sonra “Cumhuriyet”, “BirGün”, “İstanbul Art News” ve “Elle France”ta yayımlandı. Sosyal sorumluluk projelerinde de çalışan ve Paris’te yaşayan Bağrıaçık, Paris V Sorbonne Üniversitesi’nde fakirliğin önüne geçmeyi sağlayacak iş modellerinin sosyoekonomik etkileri üzerine doktora tezini hazırlamaktadır.