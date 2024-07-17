Dünyanın en ünlü bira festivaline ev sahipliği yapan Münih'te alkolsüz bira bahçesi açılıyor

Yayınlanma: 17.07.2024 - 12:14

Güncelleme: 17.07.2024 - 12:19

Almanya'nın dünyaca ünlü Oktoberfest bira festivalinin ev sahibi Münih, perşembe günü ilk alkolsüz Biergarten'ını (bira bahçesi) açacak. Bu girişim, parti kitlesi arasındaki değişen tüketim alışkanlıklarına ve halkın kamu alanlarındaki alkol kullanımıyla ilgili endişelerine bir yanıt olarak görülüyor.

Die Null (Sıfır), Bavyera başkentinin ana tren istasyonunun yakınında bulunacak ve müşterilerine yalnızca alkolsüz içecekler, mocktail'ler, meyve suları, su ve alkolsüz biralar sunacak. Bu çaba, bölgenin içki tüketimiyle özdeşleşmiş imajını yenilemeyi amaçlıyor.

YEREL TEPKİLER

Yakındaki restoranlar, oteller ve kültürel mekanların ortaklaşa işleteceği bira bahçesi, uzun süredir turistlerin trenlerden içkili bir şekilde inmelerinden ve yerel halkla birlikte yoğun bir alkol tüketiminden şikayetçi olan işletmecilerin beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

Açık hava işletmesindeki konuklar, kendi yiyeceklerini getirebilecekler ve canlı müzik, korolar, solo sanatçılar, DJ dans geceleri ve gençlik partileri gibi ücretsiz eğlenceler sunulacak.

Münih şehir yönetimi, bölgenin "toplumun merkeziyle yeniden bütünleşmesini" ve "yükseltilmesini" hedeflediklerini belirtti. Almanya'da bira tüketimi sürekli olarak düşüş gösteriyor.

"AMAÇ TAMAMEN ALKOLDEN UZAKLAŞMAK DEĞİL"

Die Null'ün destekçilerinden biri olan bar sahibi Florian Schönhofer, girişimin amacının alkolden tamamen uzaklaşmak olmadığını, cazip alternatifler sunmak olduğunu söyledi. Schönhofer, son 20 yıldır ticaret yaptığı sektörde alkolle ilgili sınırların esnediğini gözlemlediğini belirtti ve gençlerin iş kıyafetleriyle banliyö treninde günlük biralarını içmelerine dikkat çekti.

Şimdiye kadar planlara yönelik tepkilerin olumlu olduğunu belirten Schönhofer, "Yine de muhtemelen zarar edeceğiz" dedi ve bir gecede 10 bira içen müşterilerin aksine, çok az kişinin 10 meyve suyu sipariş edeceğini kaydetti.

Die Null, şehrin belediye başkanı Dieter Reiter tarafından açılacak ve 15 Eylül'e (Oktoberfest'in başlamasından bir hafta öncesi) kadar açık kalacak.

Genel Eğilimler ve Sonuçlar

Geçen yıl Nürnberg'de bir kilise kongresi, bir günlük alkolsüz bira bahçesi denemesi yaparken, yakındaki Grossenohe'de zaten gluten ve laktoz içermeyen bir pub da yakın zamanda alkolü menüsünden çıkardı.

1990'lardan bu yana Almanya'da bira içme oranları düşüşte. Kişi başına yıllık ortalama 88 litre tüketimle Almanya, komşuları Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve Polonya'nın gerisinde kalıyor.

Bu değişen gelenekler, bazı köklü Alman bira fabrikalarının geleceğini tehdit ederken, diğerleri daha düşük kalorili ve baş ağrısız tat sunan alkolsüz biralara yöneliyor. Almanya, bu yıl ayrıca kişisel eğlence amaçlı esrar kullanımını yasal olarak kabul eden ilk büyük AB ülkesi oldu.