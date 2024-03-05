İngiliz trans birey Türk berber ile evlendi: 'Google çeviri kullandım'

İngiliz trans birey Shane Harding, İstanbul'da olduğu sırada flört uygulamasında tanıştığı Türk berber Mert ile evlendi. Harding, eşiyle konuşmayı "google çeviri" kullanarak gerçekleştirdiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 12:59
İngiliz trans birey Türk berber ile evlendi: 'Google çeviri kullandım'
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İngiltere'nin Devon kentinden İstanbul'a hastanedeki kız kardeşine bakmak için gelen 28 yaşındaki trans birey Shane Harding, kendisine İstanbul'u gezdirecek LGBT dostu biriyle tanışmak umuduyla flört uygulaması kullanmaya başladı. 

İstanbul'da berberlik yapan 29 yaşındaki Mert İsrem, Harding'e ilk mesajı attı ve kenti gezdirmeyi çok istediğini söyledi. Mert, İngilizce bilmezken Harding de Türkçe bilmiyordu ancak google translate aracılığıyla iletişim kurdular.

Daily Mail'de yer alan habere göre, çiftin arasında bir hafta süren fırtınalı aşkın ardından bir yıl boyunca İngiltere ve Türkiye arasında gidip geldiler. Harding'ten akıcı bir biçimde İngilizce konuşmayı öğrenen Mert, nihayetinde Harding ile İngiltere'de evlendi. 

Harding, yaşadığı fırtınalı aşk için "Tanıştığımızda Mert hiç İngilizce bilmiyordu. Google Translate kullanıyorduk ve kendimi onun yanında evimde gibi hissettim. Akşam yemeği yedik ve İstanbul'u dolaştık. İlk geceyi, bir sürü farklı şey hakkında konuşarak geçirdik. Beşinci gün ona aşık olduğumu biliyordum. Otelimizde birkaç kadeh bir şey içtik ve ikimiz de birbirimize aşık olduğumuzu söyledik" ifadesinde bulundu.

Mert ise yaşadıklarını, "Shane'e benimle görüşmek isteyip istemediğini sordum ve o da Türkiye'de kız kardeşine baktığını söyledi. Çok çekici olduğunu düşündüm, ilk beş gün büyülü geçti. Evleneceğimi hiç düşünmemiştim" dedi. 

Mert ayrıca, "Düğün günümüz şimdiye kadarki en güzel gündü, nasıl hissettiğimi tarif edemem. Gerçekten eğlenceli bir gündü, tüm ailemiz ve arkadaşlarımızla harika zaman geçirdik" sözlerini ifadesine ekledi.

Boğaz turu yaptıkları sırada Mert'in köprüyü gösterdiğini belirten Harding, "Lazerle Boğaz Köprüsü'ne 'benimle evlenir misin?' yazdırdı. Ben şok oldum, hiç evleneceğimi düşünmüyordum ve evet dedim ve sonra yazı 'Shane evet dedi' olarak değişti. Limandaki tüm tekneler kornalarını çaldı" dedi.


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