Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti

Guinness Dünya Rekorları tarafından 'dünyanın yaşayan en yaşlı insanı' olduğu açıklanan Japonyalı Tomiko Itooka'nın aralık ayında hayatını kaybettiği belirtildi.

Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 04.01.2025 - 14:04

Guinness Dünya Rekorları'na göre dünyanın en yaşlı insanı unvanına sahip olan Tomiko Itooka'nın 29 Aralık'ta 116 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Japonya'da huzurevinde kalan Tomiko Itooka, 117 yaşındaki Maria Branyas'ın geçen ay hayatını kaybetmesinin ardından "dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" olmuştu.

Guinness'ten yapılan açıklamaya göre yetkililer, 116 yaşındaki Tomiko'yu kaldığı huzurevinde ziyaret etti.

AA'nın aktardığına göre Tomiko, yetkililerin rekor sertifikasını takdim etmesinin ardından "dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" ünvanının sahibi oldu.


Tomiko Itooka

İmparator Meiji döneminde doğan Tomiko, Japonya İkinci Dünya Savaşı'na katıldığında 32 yaşındaydı.

"Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" olarak kayıtlara geçen 117 yaşındaki İspanyol Maria Branyas, 20 Ağustos'ta yaşamını yitirmişti.


Maria Branyas


Etiketler: #Guinness Dünya Rekorları #en yaşlı

İlgili Haberler

Japonya'da 'yaşayan en yaşlı erkek' 112 yaşında öldü

Japonya'da 'yaşayan en yaşlı erkek' 112 yaşında öldü
Dünyanın en yaşlı erkek pandası 35 yaşında öldü

Dünyanın en yaşlı erkek pandası 35 yaşında öldü
Neden yaşlı erkeklerle birlikte olduğunu açıkladı

Neden yaşlı erkeklerle birlikte olduğunu açıkladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler