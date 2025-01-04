Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti

Yayınlanma: 04.01.2025 - 14:04

Güncelleme: 04.01.2025 - 14:08

Guinness Dünya Rekorları'na göre dünyanın en yaşlı insanı unvanına sahip olan Tomiko Itooka'nın 29 Aralık'ta 116 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.



Japonya'da huzurevinde kalan Tomiko Itooka, 117 yaşındaki Maria Branyas'ın geçen ay hayatını kaybetmesinin ardından "dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" olmuştu.



Guinness'ten yapılan açıklamaya göre yetkililer, 116 yaşındaki Tomiko'yu kaldığı huzurevinde ziyaret etti.

AA'nın aktardığına göre Tomiko, yetkililerin rekor sertifikasını takdim etmesinin ardından "dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" ünvanının sahibi oldu.





Tomiko Itooka



İmparator Meiji döneminde doğan Tomiko, Japonya İkinci Dünya Savaşı'na katıldığında 32 yaşındaydı.

"Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" olarak kayıtlara geçen 117 yaşındaki İspanyol Maria Branyas, 20 Ağustos'ta yaşamını yitirmişti.





Maria Branyas