Japonya'da 'yaşayan en yaşlı erkek' 112 yaşında öldü

Japonya'da 'yaşayan en yaşlı erkek' olarak bilinen Mikizo Ueda, 112 yaşında hayatını kaybetti.

AA
13 Eylül 2022 Salı, 16:27
Japonya'da 'yaşayan en yaşlı erkek' 112 yaşında öldü
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Japonya'nın Nara kentinde, "yaşayan en yaşlı erkek" Mikizo Ueda'nın 112 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Japonya Sağlık Bakanlığı, 1910 yılında doğan Ueda'nın 9 Eylül'de yaşamını yitirdiğini duyurdu. Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran "dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" unvanına sahip Japon Kane Tanaka, 119 yaşındayken 19 Nisan 2022'de Fukuoka eyaletinde hayatını kaybetmişti.

Tanaka'nın ölümüyle, Japonya'da yaşayan en yaşlı insan unvanı Osaka eyaletindeki 115 yaşında olan Fusa Tatsumi'ye geçmişti. 

Öte yandan, 116 yıl 54 gün yaşayan ve Haziran 2013 yılında hayatını kaybeden Jiroemon Kimura, "en uzun yaşayan erkek" unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti. 

 


Mikizo Ueda yaşayan en yaşlı erkek japonya Guinness Rekorlar Kitabı

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