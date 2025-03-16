Dünyanın en yaşlı kadınının genetik sırrı ortaya çıktı: Hücreleri 17 yaş daha gençti

Yayınlanma: 16.03.2025 - 13:52

Güncelleme: 16.03.2025 - 13:52

Geçtiğimiz yıl 117 yaşında hayatını kaybeden Maria Branyas Morera’nın uzun yaşam sırrı, genetik araştırmalarla aydınlatıldı.

Bilim insanları, ABD doğumlu ve ömrünün büyük bir kısmını İspanya’da geçiren Branyas’ın genlerinin, hücrelerinin 17 yaş daha genç hissetmesini ve davranmasını sağladığını keşfetti.

Barselona Üniversitesi’nden genetik profesörü Manel Esteller tarafından yürütülen araştırmada, Branyas’ın DNA’sı ve bağırsak mikrobiyomu incelendi.

Araştırmacılar, Branyas’ın bağırsak florasının sağlıklı bir bebeğinkine benzediğini ve bunun yaşlanma sürecini yavaşlatmada etkili olduğunu belirtti.

Branyas, Guinness Dünya Rekorları’na göre dünyanın yaşayan en yaşlı insanı unvanını taşıyordu. Uzun ömrünü "şans ve iyi genetiğe" bağlayan Branyas’ın, sağlıklı yaşam tarzı seçimleri de bu sürece katkıda bulundu.

UZUN ÖMRÜN FORMÜLÜ

Bilim insanlarına göre, genetik mirası kadar yaşam tarzı da Branyas’ın uzun ömürlü olmasında etkiliydi.

Araştırmalara göre Branyas:

Günde üç yoğurt içeren bir Akdeniz diyeti uyguladı.

Alkol ve sigara kullanmadı.

Düzenli yürüyüş yaparak aktif kaldı.

Ailesi ve sevdikleriyle sürekli iletişim halinde oldu.

Uzmanlar, bu faktörlerin hem fiziksel hem de zihinsel sağlığını koruyarak yaşlanma sürecini geciktirdiğini düşünüyor.

"YAŞLANMA VE HASTALIK BİRLİKTE GELMEK ZORUNDA DEĞİL"

Bilim insanları, Branyas’ın genetik yapısının "yaşlanma ve hastalığın kaçınılmaz olarak bağlantılı olduğu" düşüncesine meydan okuduğunu belirtiyor. Araştırmanın, yaşa bağlı hastalıkları önlemeye yönelik yeni tedaviler geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Branyas, 4 Mart 1907’de San Francisco’da doğdu ve ailesiyle birlikte 1915 yılında İspanya’ya yerleşti. Uzun ömrü boyunca, İspanya İç Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, 1918 grip salgını ve Covid-19 gibi birçok tarihi olaya tanıklık etti.

2020’de Covid-19’a yakalanarak dünya gündemine gelen Branyas, hastalığı hafif semptomlarla atlatarak hızla iyileşti.

Ocak 2023’te, 118 yaşındaki Fransız rahibe Lucile Randon’un ölümünün ardından dünyanın en yaşlı insanı olarak Guinness Dünya Rekorları’na girdi.

Branyas, 19 Ağustos 2023’te, son yirmi yılını geçirdiği İspanya’nın Olot kasabasındaki huzurevinde hayata veda etti.

Şu anda dünyanın en yaşlı insanı, 116 yaşındaki Brezilyalı Inah Canabarro Lucas olarak kabul ediliyor.