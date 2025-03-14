Bir ilde yaşlı kadın nüfusu erkekleri geçti

Yayınlanma: 14.03.2025 - 09:20

Güncelleme: 14.03.2025 - 09:21

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin yaşlı nüfus istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre ülke genelinde yaşlı nüfus 9 milyon 112 bin 298 kişi oldu.

Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişi iken son beş yılda yüzde 20,7 artarak 2024 yılında 9 milyon 112 bin 298 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2019 yılında yüzde 9,1 iken, 2024 yılında yüzde 10,6’ya yükseldi. Yaşlı nüfusun 2024 yılında yüzde 44,6’sını erkek nüfus, yüzde 55,4’ünü kadın nüfus oluşturdu.

"VAN VE BÖLGE İLLERDE YAŞLI KADIN NÜFUSU ERKEKLERİ GEÇTİ"

TÜİK’in verilerine göre Van’da 2024’te yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı erkeklerde yüzde 4,4, kadınlarda yüzde 7 oldu.

Muş’ta 2024’te yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı erkeklerde yüzde 5,5, kadınlarda yüzde 7,0 oldu. Bitlis’te 2024’te yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı erkeklerde yüzde 5,1, kadınlarda yüzde 7,0 oldu. Hakkari’de ise 2024 yılında yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı erkeklerde yüzde 3,4, kadınlarda yüzde 5,3 oldu.