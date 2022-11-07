Dünya'nın en yüksek binasının yakınında yangın: 35 katlı bina alevlere teslim oldu

07 Kasım 2022 Pazartesi, 13:41

Dubai'de dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'nın yakınındaki BAE merkezli Emaar gayrimenkul şirketine ait 35 katlı yüksek bir binanın dış cephesi yandı.

Gece saat 02:20 civarında başlayan yangın, sabaha karşı 03:45 sularında söndürüldü.

Yetkililer henüz herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını belirtirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan videolar, binayı saran alevleri gösterdi.

#UPDATE: A massive fire broke out at an Emaar building in Dubai near Burj Khalifa pic.twitter.com/vFDK29D3RI — Insider News (@InsiderNewsKe) November 7, 2022

Binanın tüm katları kaplayan dış cephesinde kapsamlı yangın hasarı olduğu belirtildi.

Son yıllarda gökdelenlerle dolu Dubai'deki yüksek binalarda meydana gelen bir dizi yangın, ülkede kullanılan kaplama ve diğer malzemelerin güvenliğine ilişkin soruları yeniden gündeme getirdi.

2015'in yılbaşı gecesi, Burj Khalifa'nın yakınındaki Dubai'nin en lüks otel ve rezidanslarından biri olan Address Downtown'da yangın çıkmıştı.