Dünya'nın en yüksek binasının yakınında yangın: 35 katlı bina alevlere teslim oldu

Dubai'de dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'nın yakınındaki BAE merkezli Emaar gayrimenkul şirketine ait 35 katlı yüksek bir binanın dış cephesi yandı.

Gece saat 02:20 civarında başlayan yangın, sabaha karşı 03:45 sularında söndürüldü.

Yetkililer henüz herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını belirtirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan videolar, binayı saran alevleri gösterdi.

