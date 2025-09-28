Dünyanın en yüksek köprüsü ulaşıma açıldı

Yaklaşık üç yılda tamamlanan köprü, bölgedeki ulaşımı kökten değiştirecek. Daha önce iki saat süren yolculuk, köprü sayesinde yalnızca iki dakikada kat edilebilecek.

Toplam uzunluğu 2 bin 890 metreyi bulan Huajiang Grand Canyon Köprüsü, Beipan Nehri’nin üzerinde yükseliyor.

“Dünyanın çatlağı” olarak da bilinen Huajiang Kanyonu’nun üzerine kurulan köprü, San Francisco’daki ünlü Golden Gate Köprüsü’nden neredeyse dokuz kat daha yüksek.

Guizhou Eyaleti Ulaştırma Dairesi Başkanı Zhang Yin, köprünün bölgesel bağlantıyı güçlendireceğini belirterek, “Bu proje, Çin’in mühendislikteki yenilikçiliğini gösteren bir dönüm noktasıdır” dedi.

Çin’in en az gelişmiş bölgelerinden biri olan Guizhou, son yıllarda ulaşım altyapısına yaptığı yatırımlarla öne çıkıyor.

Zorlu dağlık coğrafyada 30 binden fazla köprü inşa edilen eyalet, dünyanın en yüksek 100 köprüsünün yaklaşık yarısına ev sahipliği yapıyor.