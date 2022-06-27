Dünyanın en zengin 54. insanıydı: Ray-Ban'in sahibi Leonardo Del Vecchio hayatını kaybetti
Sayılı milyarder iş insanları arasında yer alan lüks gözlük üreticisi Ray-Ban'in kurucusu Leonardo Del Vecchio, yaşamını yitirdi. Yetimhanede büyüyen Vecchio, İtalya'nın savaş sonrası ekonomik toparlanmasının en ünlü hikayelerinden birine adını yazdırmıştı.
İtalyan basınındaki haberlere göre, lüks gözlük üreticisi, Ray-Ban'in sahibi Del Vecchio, Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nde 87 yaşında öldü. Forbes dergisi, Del Vecchio'nun kişisel servetinin 25 milyar Euro olarak değerlendirildiğini belirtti.
DÜNYANIN EN ZENGİN 54'ÜNCÜ İNSANIYDI
Del Vecchio'nun bu servetiyle İtalya'nın en zengin 2'inci, dünyanın en zengin 54'üncü insanı olduğu kaydedildi.
İtalya Başbakanı Mario Draghi, Del Vecchio'nun kaybı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, İtalyan iş dünyasının başrolündeki isim olarak tanımladığı Del Vecchio'nun, Milano Martinitt yetimhanesinde bir çırak ve işçi olarak başladığı iş deneyiminde ülkenin en büyük şirketlerinden birini yarattığına dikkati çekti.
MEDİOBANCA'NIN EN BÜYÜK HİSSEDARIYDI
Bloomberg'de yer alan habere göre, Del Vecchio'nun ölüm haberi, sahibi olduğu EssilorLuxottica şirketi tarafından pazartesi günü teyit edildi.
Ray-Ban, Del Vecchio tarafından 1961 yılında kuruldu. 2018 yılında Ray-Ban Fransız markası Essilor ile birleşti. Del Vecchio ayrıca İtalyan finans şirketi Mediobanca'nın en büyük hissedarıydı. İtalyan sigorta şirketi Generali'de de yüzde 10'a yakın hissesi bulunuyordu.
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