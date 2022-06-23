İtalya'daki helikopter kazasında ölenlerin cenazeleri Türkiye'ye getiriliyor

İtalya'da helikopter kazasında ölen 4 kişinin cenazeleri bu akşam İstanbul'a getirilecek.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2022 Perşembe, 13:19
İtalya'daki helikopter kazasında ölenlerin cenazeleri Türkiye'ye getiriliyor
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İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 4'ü Türk 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu.

Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları'nda enkazına ulaşılan helikopterdeki 4'ü Türk 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

Haber Global'de yer alan habere göre, ölen 4 Türk'ün cenazeleri bu akşam İstanbul'a getirilecek.

Helikopterde Eczacıbaşı Holding'in 4 yöneticisi, 2 Lübnan vatandaşı ve İtalyan pilot Corrado Levorin bulunuyordu. Kazayla ilgili İtalyan Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı'nın (ANSV) A119 Koala tipi helikopterin 9 Haziran'da yaptığı kazaya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.


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